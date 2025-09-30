Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Rusya'ya giden gemi İstanbul Boğazı'nda demirlendi! Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Rusya'ya giden gemi İstanbul Boğazı'nda demirlendi! Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rusya&#039;ya giden gemi İstanbul Boğazı&#039;nda demirlendi! Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Gemi Trafiği, İstanbul Boğazı, Kurtarma, Kargo Gemisi, ARDA, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bandırma’dan Rusya’ya giden 98 metre uzunluğundaki kargo gemisi, İstanbul Boğazı’nda makine arızası nedeniyle durdu. Olay sonrası kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Bakanlık açıklamasında, geminin Büyükdere’ye emniyetle demirletildiğini açıkladı.

Balıkesir Bandırma'dan Rusya'ya giderken İstanbul Boğazı Umuryeri açıklarında makine arızası yaşayan 98 metre uzunluğundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bandırma’dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan 'ARDA' isimli 98 metre boyundaki genel kargo gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-4 ve KURTARMA-6 Römorkörümüz eşliğinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

8 ülkeden Trump'ın Gazze planıyla ilgili ortak bildiriPetrolde Ceyhan düşüşü! Akaryakıt fiyatı için iyi haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması derinleşti! 'Hafriyat' operasyonunda 20 gözaltı - GündemAntalya Büyükşehir Belediyesi’ne hafriyat soruşturmasıBakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu yakalandı - GündemKırmızı bültenle aranan 9 suçlu yakalandıCiner Grubu Londra'dan açıklama yaptı: Can Holding ile ilişkimiz yok - GündemCiner Grubu Londra'dan açıklama yaptıNATO, ihlalleri görüşecek! Rus drone'ları Brüksel'de masada - GündemNATO, ihlalleri görüşecek!Bu skandal basın tarihine geçer! Sahte makale komedisi - GündemBu skandal basın tarihine geçer!Taban kaynıyor! CHP’de yeni başkan istifaları yolda - GündemCHP’de yeni başkan istifaları yolda
Sonraki Haber Yükleniyor...