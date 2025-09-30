Rusya'ya giden gemi İstanbul Boğazı'nda demirlendi! Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Bandırma’dan Rusya’ya giden 98 metre uzunluğundaki kargo gemisi, İstanbul Boğazı’nda makine arızası nedeniyle durdu. Olay sonrası kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Bakanlık açıklamasında, geminin Büyükdere’ye emniyetle demirletildiğini açıkladı.
Balıkesir Bandırma'dan Rusya'ya giderken İstanbul Boğazı Umuryeri açıklarında makine arızası yaşayan 98 metre uzunluğundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri sevk edildi.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bandırma’dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası yaşayan 'ARDA' isimli 98 metre boyundaki genel kargo gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-4 ve KURTARMA-6 Römorkörümüz eşliğinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi."
