Rusya'ya giden gemi İstanbul Boğazı'nda demirlendi! Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Balıkesir Bandırma'dan Rusya'ya giderken İstanbul Boğazı Umuryeri açıklarında makine arızası yaşayan 98 metre uzunluğundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: