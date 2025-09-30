Geleceğini Kuran Kadınlar projesinde ikinci faz başladı: Yılda 45 milyon lira değer üretiliyor

ESMA ALTIN -Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, genç kadın istihdamını artırmak maksadıyla 2021 yılında hayata geçirdiği “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi”yle 18-29 yaş arasındaki kadınlara iş imkânı sunan çok sayıda hibe programı gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı ortaklığında yürütülen projeden Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda genç kadın yararlanabiliyor. Projeye yapılan yatırımlarla yılda 45 milyon lira değer üretiliyor.

836 KADINA İSTİHDAM

Proje kapsamında şimdiye kadar Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 il de dahil edilerek, toplam 20 ilde 6 bin genç kadına ulaşılırken, 3 bin 129 kadın mesleki eğitim, güçlenme eğitimi ve mentörlük desteği aldı, 836 kadın ise istihdamla buluşturuldu. Projeden faydalanan iller şöyle: Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Konya, Malatya, Mardin, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon, Van.

ALTI ŞEHİR DAHA EKLENDİ

Bu yıl projenin ikinci faz çalışmalarına başlandı. 2027 yılına kadar devam edecek olan ikinci faz uygulamasında Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Samsun illeri pilot olarak seçildi.

İkinci fazda 18-35 yaş arasındaki genç kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik iyi uygulama örnekleri ve mekanizmalar geliştirilmesi amaçlanıyor. Buna göre yerel, ulusal ve küresel düzeyde paydaşların kadınlara verilen hizmetlerinin mevcut kapasitelerini belirlemek üzere 81 şehirde paydaş haritalama rapor çalışması yapılacak.

Genç kadınların yetkinliklerinin geliştirilmesi ve onlara yönelik istihdam fırsatlarının artırılması için çevrim içi, yüz yüze ve hibrit eğitim programlarına devam edilecek. Toplumda genç kadın farkındalığının artırılmasına yönelik ise genç kadınların istihdam edilebilirliklerine dair saha araştırması yürütülecek. Projenin dijital platformlara taşınması noktasında çalışmalar yapılacak.