Haberler > Ekonomi > Devletten kadın istihdamına büyük destek! Hem işverene hem de annelere veriliyor

Devletten kadın istihdamına büyük destek! Hem işverene hem de annelere veriliyor

- Güncelleme:
Devletten kadın istihdamına büyük destek! Hem işverene hem de annelere veriliyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile Yılı kapsamında "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" ile çocuklu kadınlara yaptıkları destekleri sıraladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Aile Yılı'nda ülkenin geleceğini korumak ve çalışma hayatını güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kadınların işgücüne katılımını sağlarken iş-aile uyumunu da kolaylaştırdıklarını belirten Işıkhan, "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi" ile çocuklu kadınları desteklediklerini ifade etti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İstihdam edilen her kadın için işverene 3 aylık toplam 97 bin 500 liraya kadar istihdam desteği ve istihdam edilen kadının çocuğu olması halinde kadın çalışana 6 aylık toplam 60 bin liraya kadar çocuk bakım desteği ile toplamda 157 bin 500 liraya kadar maddi destek sağlıyoruz."

ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ 10 BİN LİRA 

Çocuk bakım desteğini 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını bildiren Işıkhan, ailelere daha fazla destek olmak adına destek süresini 3 aydan 6 aya çıkardıklarının altını çizdi.

Işıkhan, daha fazla kadının yararlanmasını sağlamak için uygulanan yaş sınırını kaldırdıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
