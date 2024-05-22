Gram altın ne kadar olacak? İslam Memiş rakam verdi, altını olan zengin olacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, canlı yayında altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaştı. Kısa vadede altında bir geri çekilme beklediğini ancak daha sonra yükselişin devam edeceğini söyleyen Memiş, "Orta ve uzun vadede gram altında 3 bin ve 3 bin 500 lira seviyesine kadar yükseliş beklentim var." dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altında orta ve uzun vadede ciddi yükselişler beklediğini belirten Memiş, gram ve ons altın için rakamlar verdi.

ONS ALTINDA 3 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Altında kısa vadede bir geri çekilme beklediğini ancak daha sonra yükselişin devam edeceğini söyleyen Memiş, "Ons altında 2380 dolar destek seviyesi. Daha aşağısı rakamlar var önümüzdeki bir ay boyunca. Tekrar temmuz ayı itibarıyla ons altında 2.600-3.000 dolar seviyesine kadar yükseliş olabilir." dedi.

GRAM ALTINDA 3 BİN 500 LİRA BEKLENTİSİ

Gram altınla ilgili beklentilerini de paylaşan Memiş, "Gram tarafında 2.480 lira destek seviyesi, onun da altında 2.450 lira kısa vadede destek seviyesi. Orta ve uzun vadede gram altında 3 bin ve 3 bin 500 lira seviyesine kadar yükseliş beklentim var." şeklinde konuştu.

ORTA VE UZUN VADE NE KADAR?

Uzun ve kısa vadelerin ne kadar olduğu sorulan Memiş, "Orta vade yıl sonuna kadar, uzun vade de bir sonraki yıl sonunu anlatıyor. Ama yıl sonuna kadar da gram altında 3 bin 500 lira seviyesini görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı saat 15.00 itibarıyla 2.492 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 90 liradan, cumhuriyet altını da 16 bin 835 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 406 dolar seviyesinde bulunuyor.