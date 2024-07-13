Gram altın yatırımcıları bunu kaçırmasın! İslam Memiş beklenen tarihi işaret etti

Gram altında temmuz ayı itibariyle beklenen yükseliş trendi başladı. Fed'in faiz indirme ihtimaliyle altın rekor seviyeleri gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için açık açık tarih verdi.

Dünya ve Türkiye piyasalarında gözler, ABD Merkez Bankası Fed'in olası bir faiz indirme ihtimaline karşı hareketlendi. Gram altın hafta içerisinde rekor üzerine rekor kırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara şu sözlerle tavsiyede bulundu:

"FED FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAYABİLİR"

"ABD'deki enflasyon verisi çok önemliydi. TÜFE ve ÜFE verileri küresel piyasalarda, altın ve gümüş tarafında fiyatlamaya neden oldu. Fed ne zaman faiz indirimlerine başlayabilir, bunun ipuçlarını arayacağız.

"2350-2400 DOLAR ARALIĞINI TAKİP EDECEĞİZ"

Ons altında 2416 dolara kadar yükseliş gördük. ABD ÜFE verisi de açıklandı. İhlal edilen alanlar vardı ancak gerçekleşmedi bu geri çekilme. 2400 üzerinde kalıcı olabilirse, 2400-2450 aralığında temmuzda bir ons altın görebiliriz söylemim vardı. Ons altında yüzde 1'e varan satışlar gördük üfe verisinden sonra. 2396 doları gördü. Burada tekrar 2350-2400 dolar aralığını takip edeceğiz.

"GERİ ÇEKİLMELER VAR"

Demek ki önümüzdeki hafta altın ve gümüş tarafında alım fırsatı sürecine girmiş olduk. 15 Temmuz resmi tatil. İşlerinizi ona göre ayarlarsınız. Ons altın 2397 dolarda. Gram altın fiziki altın tarafında 2545-2555 lira aralığında. 2573 liraya kadar yükselmişti. Geri çekilmeler var."