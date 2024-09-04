Gram altın yatırımcılarının beklediği an! İslam Memiş açık açık rakam verdi

Piyasalarda rekor üzerine rekor kıran gram altın için uzmanlardan tavsiyeler devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili yatırım açıklamasında bulundu. Memiş'in değerlendirmesi şöyle:

BORSADA NELER OLUYOR?

"Borsa İstanbul 10 bin 18 puanda. 10 bin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Bu haftaki ajandamızda 10 bin 200 puan vardı. Aşağıda 9400 beklentimizi koruyoruz. 1 milyon TL paramız varsa, 250-250 alım yaptık hisselerimizde. 9400'ü bekliyoruz alım için. Bu şekilde yıl sonuna kadar bekleriz. 10 bin 159 puana kadar yükseldi, kar satışları muhtemel.

"TL'Yİ POZİTİF ETKİLEDİ" Fitch'in görünüm notu açıklaması var. Türkiye için not artırımı gelebilir. Enflasyonda yıllık bazda yüzde 52'ye geriledi. Beklentinin az aşağısında rakam açıklandı. TL'yi pozitif etkiledi bu. TL bu şekilde pozitif ayrıştı. 10 bin 200 direncini takip edeceğiz biz borsada.

"33.88'E KADAR GERİLEDİ"

Dolar TL kuru 34 lira seviyesinde. Dolar tarafında da bu hafta ajandamızda ons taraftaki düşüşleri yakalamak için ona ihtiyaç vardı. Doların daha ucuz olduğunu ifade etmiştim. 33.88 liraya kadar geriledi dolar. Serbest piyasalar ile resmi kur arasında kafa karışıklığı oldu.