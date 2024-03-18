Gram altında tarihî fark! Kuyumcularda makas iyice açılıyor…

Altında son dakika! Serbest piyasa ile Kapalıçarşı fiyatlarındaki makas son günlerin zirvesine çıktı. 18 Mart gram altın fiyatı serbest piyasada 2230 TL’den işlem görürken, kuyumcularda 2450 TL’ye kadar yükseldi. İthalat kotası endişeleri ve yoğun fiziki taleple birlikte iki fiyat arası fark yüzde 10’a yaklaştı. Öte yandan ons altında düşüş sürerken, fiyatlar 2150 dolar desteğinin de altına sarktı. Ons altını yakından ilgilendiren FED faiz kararı bu hafta 20 Mart’ta açıklanacak. Faizlerde düşüş beklenmezken, “indirim için temkinli mesajların gelebileceği” yönündeki öngörüler, ons altın fiyatlarını baskılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Küresel piyasalar, rezerv para birimlerine sahip ABD ve Avrupa’da, merkez bankaları tarafından başlanması beklenen faiz indirimlerine odaklandı. Özellikle altının da aralarında bulunduğu kıymetli metaller ve bütün emtialar için kritik öneme sahip dolar faizi, takip listesinde ilk sırada yer alıyor. Doların değeri/faizi ile emtia fiyatları arasında ters orantı olduğu biliniyor. Bu sebeple küresel piyasalarda “zayıf dolar/güçlü emtia” denklemi yönünde beklentiler bir süredir fiyatlanıyor.

ONS ALTINDAN KRİTİK SİNYALLER

ABD Merkez Bankasından bu yıl beklenen faiz indirimlerini önceden fiyatlamaya başlayan ons altın da 8 Mart işlemlerinde 2195 dolarla tüm zamanların zirvesini görmüştü. Geçen hafta kâr satışlarının etkisiyle birlikte 2155 dolardan kapanış gerçekleşti. Düşüş devam ederken, 18 Mart ons altın fiyatı, kritik 2150 dolar desteğini de aşağı kırdı ve 2147 dolara yakın fiyatlardan yeni hafta başlıyor. Ons altının, geçen haftanın ikinci yarısından itibaren 5 günlük ortalamanın altında kaldığı dikkatlerden kaçmıyor.

18 MART GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL

Öte yandan 18 Mart gram altın fiyatı serbest piyasada 2230 TL’den yeni haftaya başlıyor. Dolardaki hareketlilikten destek bulan gram altında gerilemeler daha sınırlı.

Kapalıçarşı’da işlem gören altının gram fiyatı ise 2450 TL ile zirveye çıktı. İthalat kotası endişeleri ve yoğun fiziki talep sebebiyle, kuyumcularda fark yüzde 10’a kadar açıldı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin 166 TL’den, yarım altın 8 bin 209 TL’den ve tam altın da 16 bin 810 TL’den satılıyor.

20 MART FED TOPLANTISI FAİZ KARARI

Altın fiyatları için kritik öneme sahip FED toplantısı 20 Mart Çarşamba günü yapılacak. Yüzde 5,50 seviyesinde bulunan politika faizinde değişiklik beklenmezken, FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamalarda, faiz indiriminin zamanlaması yönünde ipuçları aranacak. Üç ayda bir açıklanan nokta grafikler de mart toplantısının ardından belli olacak. Burada kaç faiz indirimi planlandığı daha net görülecek. İlk faiz indirimi için haziran ayı öne çıksa da buna dair beklentiler her geçen gün azalıyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Haziranda faiz indirimlerinin başlayacağına dair olasılıklar geçen ay yüzde 80’lere yakın görülürken, bu ihtimalin bugün yüzde 55’lere kadar gerilediğini aktaran analistler, “Özellikle ABD’de son TÜFE ve ÜFE rakamlarının beklenti üzerinde gelmesi ve ‘enflasyonda yapışkanlık’ izlenimlerinin de artması, faiz indiriminin zamanlamasını öteliyor. Bu eğilimle birlikte, önden fiyatlama yaparak yükselen ons altın tarafında kâr realizasyonlarının da artığı gözlemleniyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Bugünkü işlemlerde 5 günlük ortalamanın 2159 dolarda bulunduğunu aktaran analistler, “Son 5 işlem gününde, 5 günlük ortalamanın altında seyir devam ediyor. Bu görünüm, onsta zayıflığın da göstergesi. Hafta başında 2147 dolara kadar gerileyen ve zirvesinin 50 dolar gerisine düşen ons altın, 2150 dolar altında kaldıkça ilk etapta 2145-2125 dolar bandına sarkabilir. FED’den faiz indiriminin zamanlamasına yönelik temkinli mesajlar bekleniyor. Bu sebeple onsta zayıf görünüm sürebilir” uyarısında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI BEKLENTİ VE HEDEF

“FED faiz kararı ne zaman”, “Faiz kararı ne olur”, “FED faizi sabit tutarsa altın ne olur”, “FED faiz indirirse ne olur” gibi soruların cevapları aranırken; analistler, ons tarafında 2100 dolara doğru geri çekilme yaşanması halinde, gram tarafında da 2200 TL desteklerinin gündeme gelebileceğini, ancak bu düşüşlerin alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğini dile getiriyor.

Bu arada dolar endeksi (DXY) 103,45 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4,30 seviyesinden haftaya başlangıç yapıyor. Her iki gösterge de “güçlü dolar” görünümünü destekliyor.