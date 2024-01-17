GÜYAD Başkanı Cem Özkök: Yenilenebilir enerjide belediye izinlerini Enerji Bakanlığı vermeli

17 Ocak 2024 04:50 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 04:53

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Özkök, yatırımlar için öncelikle değişen ekonomik şartlara uygun olarak uygun finansman imkânlarına erişimin sağlanması gerektiğini, Türkiye’nin 2035 ve 2053 ulusal enerji planlamasının da bunu zorunlu kıldığını kaydetti. Özkök, yenilenebilir enerji yatırımlarının doğrudan ülke ekonomisine kazanç sağlayan ve enflasyonla mücadelede doğrudan katkı yapan yatırımlar olduğunu belirterek “Bu nedenle ABD’de yapıldığı gibi bir enflasyonla mücadele yasası çıkarılıp, bu yasa çerçevesine giren yatırımların desteklenmesi yerinde olacaktır. Destek deyince aklımıza sadece Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) gelmekte. Bunun yanı sıra vergi indirimi, arazi sağlanması, krediye ulaşım kolaylıkları, diğer harç ve masraflarda kolaylıklar da bunun içinde olabilir” dedi. Özkök, sanayi yatırımlarında belediyelerle ilgili izinlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verildiğini, aynı mekanizmanın yenilenebilir enerji projeleri için de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından uygulanmasının daha verimli bir çözüm olacağını da ifade etti. Özkök, sektörü çok daha hızlandırabilmek adına şubat ayı sonunda bir finans zirvesi düzenleyeceklerini ve kamu nezdindeki girişimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi.