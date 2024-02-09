Ham maddeye ek vergi üretim maliyetlerini artırdı: Tüccarın insafına kalmak istemiyoruz

Merkez Bankasının faiz artışına gitmesi ve Orta Doğu'nun ateş çemberine dönmesi ile sanayiciler sıkıntılı günler geçiriyor. Sanayici ürettiğini ihraç edemez hâle gelirken, ham maddeye ek vergi de üretim maliyetlerini artırdı.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ

Sanayici zor günlerden geçiyor. Merkez Bankasının faiz artışların sebebi finansmana erişim zorlaşırken, ham madde ithalatına getirilen ek vergiler üretim maliyetlerini daha artırdı. Buna Husiler’in ticaret gemilerine saldırıları da eklenince taşımacılıkta navlun fiyatları fırladı.

Hâl böyle olunca sanayici ürettiğini ihraç edemez hâle geldi. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger ocak ayında ihracatın düşüşle başladığını belirterek “Paslanmaz çelikte ek vergi yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarıldı. Aynı şekilde plastikte de ek vergiler var. Çelik ve alüminyumda yüzde 100, plastikte yüzde 90 dışa bağımlıyız, özellikle de Asya ülkelerine. Oysa Asyalı rakiplerimizde böyle bir vergi yok. Biz ise daha fazla maliyetle üretip ihraç etmeye çalışıyoruz” dedi.

LOJİSTİK MALİYETLERİ FIRLADI

En büyük sorunlardan birinin de lojistik maliyetleri olduğuna dikkat çeken Özger “Süveyş Kanalı kapandığı için lojistik maliyetleri 2.000 dolardan 5.000 dolara yükseldi. En ufak bir gripte hemen üşütüyoruz. Madem Kızıldeniz’de sorun yaşanıyor kara nakliyesi hızlandırılmalı. Kendi gümrüklerimizden bile mal çıkarmak uzun zaman alıyor” ifadelerini kullandı.

Sanayici olarak hayatta kalma mücadelesi verdiklerini dile getiren Özger “2024 yılında iyileşmenin olacağını hissediyoruz ama bunun hızlı olacağını düşünüyoruz. Ocak ayına baktığımızda ihracat yüzde 6,5 düşmüş. Toz pembe bir tablo yok. Desteklerdeki faiz oranları Merkez Bankasınınki ile neredeyse aynı. Finansmana ulaşım zor. Ertelenmiş döviz kuru sanayiciyi olumsuz etkiliyor. Ek vergilerle hâlâ mücadele ediyoruz. Ham madde tüccarlarının insafına kalmış durumdayız. Deprem bölgesindeki üreticilerimiz ayakta durmakta zorlanıyor.

Çarkların dönmesi için bize pozitif ayrımcılık şart. Bu sene desteklerden en tepeden yararlanmalıyız. Özelliklede deprem bölgesinde. Makine, tasarım, pazarlama desteği, ne akla geliyorsa. En azından ham maddeye uygulanan ek vergiler kaldırılsın” dedi.



60 ÜLKEDEN 200 ALICI

Geçtiğimiz yılı 3,2 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan ev ve mutfak eşyaları sektörü, pazar çeşitliliğini kaybetmeden odağına yakın coğrafyadaki ülkeleri almayı hedefliyor. EVSİD Başkanı Talha Özger, ev ve mutfak eşyaları sektörünün İhracatta değer bazında dünyada 5’inci sırada yer aldığına dikkat çekerek “2024 yılında ihracatta hedefimiz 3,5 milyar dolar. İhracatı artırmak için İstanbul’da 27-28 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceğimiz Invitation Only Türkiye etkinliğimizde 60 ülkeden 200’e yakın satın alıcıyı üreticilerimizle buluşturacağız. Panama, Malezya, Avustralya ve Hong Kong’ta da etkinliklerimiz olacak” dedi.