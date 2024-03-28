Hastalık vurdu, kakaonun fiyatı 10 bin doları aştı! Bayramı öncesi çikolataya zam yolda...

Kakao üretimi yüzde 40 düştü, Fildişi Sahilleri ve Gana’daki büyük kakao fabrikaları üretimi durdurdu, fiyatlar uçuşa geçti. Ramazan Bayramı öncesi çikolataya zam yolda... Öte yandan kakao kıtlığının sebebinin ise üretimin neredeyse tamamının yapıldığı Batı Afrika bölgesinde yayılan bir hastalık olduğu ortaya çıktı.

EKONOMİ SERVİSİ - Kakao fiyatları, küresel arzdaki düşüşün etkisiyle rekor seviyelere yükseldi. New York Ticaret Borsasında işlem gören kakao vadeli işlemlerinin ton başına fiyatı, 10 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı. Fiyatlar son üç ayda yüzde 140 artış gösterirken, Mart 2023’den beri ise yüzde 255 ile iki katını aşmış durumda.

HASTALIK VURDU

Kakao kıtlığının sebebi üretimin neredeyse tamamının yapıldığı Batı Afrika bölgesinde yayılan bir hastalık. Tedavisi bulunmayan virüs kaynaklı hastalıktan kurtulmanın tek yolu, ağaçları kesip yerlerine yenisini dikmek. Salgın bu sezon, önceki yıllardan daha kötü seyrederken, yeni ağaçlarsa henüz en verimli yaşlarında değil. Hava şartları da yardımcı olmuyor. Kuru ve sıcak hava taşıyan El Nino fenomeni, en büyük kakao üreticileri Fildişi Sahilleri ve Gana’da verimliliği önemli ölçüde düşürüyor.

ÜRETİM DURDURULDU

Fildişi Sahilleri ve Gana’daki büyük kakao fabrikaları, tohum maliyetlerini karşılayamadığı için üretimi kısma veya durdurma kararı aldı. Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 60’ını karşılayan iki ülkeden gelen haberlerin ardından, tüm dünyada çikolata fiyatlarını keskin bir şekilde artırması bekleniyor. Son üç yılda iklim şartları nedeniyle kakao hasadının azalması çikolata üreticilerini zaten fiyat artışına itmişti. Üretim kesintisinin 4. yıla uzamasıyla birlikte durumun daha da kötüleşeceği tahmin ediliyor.

FİYATLAR ARTACAK

Kakao fiyatlarındaki yükselişin çikolata fiyatlarına Ramazan Bayramı öncesi zam olarak yansıması bekleniyor. Patiswiss Yönetim Kurulu Başkanı Elif Aslı Yıldız, kakao fiyatlarının artmasında birçok etken olduğunu belirterek “El Nino derken iklim krizi derken, Ukrayna savaşından dolayı gübrenin yetersiz kalmasının da etkisiyle limanlara yüzde 30-35 daha az kakao ulaşmış durumda. Biz yüzde 3-5 bir etkilenme bekliyorduk yüzde 35-40 bir azalış beklemediğimiz bir azalış oldu. Maalesef kakao fiyatlarına bir yılda yüzde 140 artış fiyatlara çok kısa sürede yansıyacak. Fiyatlara yansıtmamak için elimizden geleni yapıyoruz ancak TL’deki değer kaybından bağımsız bir durumla karşı karşıyayız. Tüketimin de dünyada yüzde 10 azalması gerekiyor. Yoksa önümüzdeki dönemde çikolataya ulaşmak zorlaşacak. Çikolata alırken mutlaka etiketlere bakılmalı. Güvendiğiniz markaları tercih edin, çünkü bazı üreticiler kakao yerine başka reçetelere yönelebilir” dedi.