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Haberler > Ekonomi > Hedef 10 milyon hektar alan! Toplulaştırma ile 47 milyar lira kazanç

Hedef 10 milyon hektar alan! Toplulaştırma ile 47 milyar lira kazanç

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hedef 10 milyon hektar alan! Toplulaştırma ile 47 milyar lira kazanç
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplulaştırma ile 47 milyar lira kazanç sağlandığını duyurdu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA -Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplulaştırma yapılan toplam arazi miktarının 7,59 milyon hektara, bu alanlardaki ekonomik kazanımın da yıllık yaklaşık 47 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

Yumaklı, arazi toplulaştırma projelerinin tarımda tasarruf sağladığına dikkat çekerek “Büyüyen parsellerle  birlikte girdi maliyetleri azalıyor, üretim artıyor. Tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşıyor. Her parsel yola ve kanala kavuşuyor. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalıyor ve yakıt tasarrufu sağlanıyor” dedi.

Bakan Yumaklı, arazi toplulaştırması çalışmalarıyla hektar başına 50 litre yakıt tasarrufu sağlandığına işaret ederek “2024 yılı sonu itibarıyla ülkemizde toplulaştırma yapılan toplam alan miktarının 7,59 milyon hektar olduğu dikkate alındığında, yıllık tasarruf edilen yakıt miktarının 380 milyon litreye, bu tasarruftan kaynaklanan karbon emisyonu azaltımının ise yıllık 5,84 milyon tona ulaştığını değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplulaştırma ile arazi değerinin yaklaşık iki kat arttığına dikkat çeken Yumaklı, şunları kaydetti: Ülkemizdeki tarım alanlarının 14,3 milyon hektarı, arazi toplulaştırması yapmaya uygun alanlardan oluşuyor. 2024 yılı sonu itibarıyla tapu tescil işlemleri tamamlanan 7,59 milyon hektarlık alanda ekonomik kazanımımız yıllık yaklaşık 47 milyar liraya ulaştı. Bununla birlikte 2 milyon hektar alanı kapsayan 204 adet arazi toplulaştırma projesinde de çalışmalarımız devam ediyor. 2028 yılı sonuna kadar  10 milyon hektar alana ulaşmayı  hedefliyoruz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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