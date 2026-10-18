Filyos’ta 17 aylık hazırlık sürecinin ardından görev yerine uğurlanan Osman Gazi, Karadeniz gazında yeni dönemi başlatacak. Üretimin 2028’de günlük 45 milyon metreküpe çıkarılmasıyla doğalgaz kullanan her dört evden üçünün yerli gazla buluşması hedefleniyor.

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Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Ülkenin ilk yüzer doğal gaz işleme tesisi Osman Gazi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki görevine uğurlandı. Tesis ile birlikte Karadeniz’de günlük doğal gaz üretimi 2027’de 9,5 milyondan 20 milyon metreküpe, 2028’de ise 45 milyon metreküpe çıkarılacak. Yeni kapasiteyle 2028 yılında her dört evden üçünde yerli gaz kullanılması hedefleniyor.

Her dört evden üçünde Türk gazı yanacak! Osman Gazi, Karadeniz’de 20 yıl boyunca görev yapacak

SAKARYA GAZ SAHASI’NIN ATEŞİNİ YAKACAK

Zonguldak’ın Filyos Limanı’nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz işleme tesisinin Sakarya Gaz Sahası’nda görev yapacağını belirterek, “Osman Gazi’yi, geçen yıl 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı’mızla birlikte Dolmabahçe Sarayı’ndan Filyos’a uğurlamıştık. Aradan geçen yaklaşık 17 ayda Osman Gazi’yi, burada yani Filyos’ta deyim yerindeyse âdeta devasa bir fabrikaya dönüştürdük. Platformun üzerinde; doğal gazı ayrıştıran, işleyen ve güvenli bir şekilde karaya aktarılmasını sağlayan toplam 21 modül tesis ettik. Alev kulesi ile birlikte yaklaşık 125 metre yüksekliğinde olan platformumuz, deniz üzerinde duran âdeta 40 katlı bir gökdelen, 3 futbol sahası uzunluğunda bir üretim üssü. Osman Gazi, Karadeniz’de 20 yıl boyunca doğal gaz işleyecek. Hedefimiz bu yıl bitmeden Osman Gazi’nin alev kulesinde Sakarya Gaz Sahası’nın ateşini yakmak olacak” dedi.

Her dört evden üçünde Türk gazı yanacak! Osman Gazi, Karadeniz’de 20 yıl boyunca görev yapacak

Sakarya Gaz Sahası’nda birinci faz üretimin tamamlandığını açıklayan Bayraktar, 12 kuyudan günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz üretimine ulaşıldığını bildirdi. Osman Gazi’nin ikinci faz çalışmalarında 10 ilave kuyuyla devreye gireceğini ifade eden Bayraktar, 2027 yılında günlük üretim kapasitesinin 20 milyon metreküpe ulaşacağını söyledi. Bayraktar, şunları kaydetti:

“Bu sahadan 1. Fazda bugüne kadar 7,23 milyar metreküp doğal gaz ürettik. 12 kuyuda günlük bazda toplam 9,5 milyon metreküpe ulaşarak birinci fazı tamamladık. Osman Gazi, 2. Faz’da bu üretimi ilave 10 kuyu ile tam iki katına çıkaracak. 2027 yılı ile birlikte günlük toplam üretim kapasitemiz 20 milyon metreküpe erişecek. Böylece hâlihazırda 4 milyon evde kullanılan yerli gazımız, iki katına çıkarak 8 milyon hanemize girecek. Bunun yanı sıra yapımı devam eden yeni platformumuz ile 2028 yılı içerisinde Karadeniz’deki üretimimiz 32 kuyu ile günlük toplam 45 milyon metreküpe çıkacak. 2028 yılında ülkemizde doğal gazı olan evlerin yüzde 75’i yani yaklaşık 17 milyon hane ocağında, mutfağında, banyosunda Karadeniz gazını kullanacak. Her 4 evden 3’ünde kendi gazımız yanacak.”

Her dört evden üçünde Türk gazı yanacak! Osman Gazi, Karadeniz’de 20 yıl boyunca görev yapacak

ÜRETİM 5 YILDA İKİYE KATLANDI

Türkiye’nin denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerine değinen Bakan Bayraktar, 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın dördüncü büyük enerji filosuna sahip olduklarını söyledi. Karadeniz’deki doğal gaz ve Gabar’daki petrol üretiminin yanı sıra Türkiye’nin Somali başta olmak üzere farklı ülkelerde de arama faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Bayraktar, “Karadeniz’in derinliklerinde doğal gaz, Gabar’ın karlı zirvelerinde petrol üreten, Mavi Vatan sınırlarını aşarak Afrika kıyılarında Somali’de petrol arayan bir Türkiye var. Ancak bu noktaya kolay gelmedik. Üstü örtülü veya açık ambargolara, her türlü engelleme, karalama ve çifte standartlara rağmen ‘Enerjide Tam Bağımsız Türkiye’ ülküsüne sımsıkı sarıldık. Bu sayede Türkiye Petrolleri, özellikle son 5 yılda yeni keşiflerle üretimini iki kat artırarak 280 bin varile çıkardı. Bu rakamı 2028 yılında 550 bin varile ama inşallah günlük bir milyon varile çıkaracağız. Onun için, Irak’tayız, Azerbaycan’dayız. Somali, Pakistan, Macaristan, Bulgaristan, Umman ve Libya’dayız. Kendi gemilerimiz, kendi mühendis ve teknisyenlerimiz ve ekipmanlarımızla ülkemizi bu alanda bölgesel bir lider ve küresel bir oyuncu yapmaya kararlıyız” diye konuştu.

Her dört evden üçünde Türk gazı yanacak! Osman Gazi, Karadeniz’de 20 yıl boyunca görev yapacak

GABAR’DAN YENİ MÜJDE GELİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yakın zamanda Gabar’daki petrol üretim sahasından yeni keşif müjdesi verebileceklerini söyledi. Bayraktar, “Hem denizlerde hem de karada petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri sürüyor. Gabar’daki petrol üretimi de bu çalışmaların önemli bir parçası. Gabar’dan inşallah yakın zamanda yeni bir müjde verebiliriz” ifadesini kullandı.

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