Hijyen için kullanılıyordu! Bakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyor

- Güncelleme:
Hijyen için kullanılıyordu! Bakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, "güvensiz" olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Bir markaya ait tuvalet, banyo ve klozet yüzey temizleyicisinin satışı yasaklandı. Söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. 81 ilde denetimler aralıksız sürerken, uygunsuzluk tespit edilen ürünler de kamuoyu ile paylaşılıyor. 

SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlığın son duyurusu 5 Eylül tarihinde geldi. "Poxy" marka tuvalet, banyo ve klozet yüzey temizleyicisi olarak satılan ürünün satışı yasaklandı.

Hijyen için kullanılıyordu! Bakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyor - 1. Resim

YASAKLANMA NEDENİ

Bakanlık söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ürünün yasaklanma nedeni çocuk emniyetli kapatma düzeneği ve dokunsal uyarının bulunmaması gösterildi.  

Hijyen için kullanılıyordu! Bakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyor - 2. Resim

