Huawei FreeBuds 7i'nin Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

Huawei'nin kablosuz kulaklık serisinin yeni üyesi HUAWEI FreeBuds 7i'nin Türkiye'de satışa çıkması için geri sayım başladı.

FreeBuds 7i, "Akıllı Dinamik Aktif Gürültü Engelleme 4.0" teknolojisi, baş takibi özellikli sınırsız uzamsal ses deneyimi ve yapay zeka destekli net arama özellikleri sunuyor.

Akıllı Dinamik Aktif Gürültü Engelleme 4.0, daha hızlı, isabetli ve derin bir performans sunarak çevresel gürültüyü etkin bir şekilde nötralize ediyor. Kulaklıklar, bir iç ve iki dış mikrofon aracılığıyla ortam gürültüsünü saniyede yaklaşık 384 bin kez analiz ediyor ve gürültü engelleme ayarlarını kullanıcının kulak kanalı yapısına ve bulunduğu ortama göre optimize ediyor.

35 SAATE KADAR MÜZİK ÇALMA İMKANI...

Şarj kutusuyla 35 saate kadar müzik çalma imkanı sunan ürün, 10 dakikalık hızlı şarjla 4 saatlik kullanım süresi sunuyor. Android ve iOS cihazlarla uyumlu çift cihaz bağlantısı desteği, iki cihaz arasında sorunsuz geçiş yapılmasına olanak tanıyor. IP54 sertifikasıyla toza ve suya karşı dayanıklılık gösteriyor.

BAŞ HAREKETİYLE KONTROL

FreeBuds 7i, baş hareketleriyle kontrol imkanı da sağlıyor. Kullanıcılar gelen aramaları cevaplamak için başlarını sallayarak "evet" işareti yapabiliyor veya reddetmek için kafasını iki yana sallayabiliyor. Bu özellik, özellikle ellerin meşgul olduğu durumlar için pratik bir kullanım hedefliyor.

Kulaklık, "sınırsız uzamsal ses" özelliğiyle cihaz veya içerik kaynağı fark etmeksizin sürükleyici bir 3 boyutlu (3D) ses alanı oluşturuyor. İçerisinde bulunan altı eksenli baş hareketi sensörü (IMU), kullanıcının baş hareketlerini takip ederek ses alanının sabit kalmasını sağlıyor ve 360 derecelik bir ses deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden 10 bantlı ekolayzer ayarlarını da kişiselleştirebiliyor.

90 DESİBELE VARAN GÜRÜLTÜLÜ ORTAMLARDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Arama kalitesini artırmak için FreeBuds 7i, yeni bir kemik iletimi mikrofonu ve üç ek mikrofondan oluşan bir sistem kullanıyor. Bu donanım, yapay zeka algoritmalarıyla desteklenerek insan sesini ortam gürültüsünden ayırt ediyor ve 90 desibele varan gürültülü ortamlarda veya rüzgarlı havalarda net telefon görüşmeleri yapılmasını sağlıyor.

Huawei FreeBuds 7i, 30 Eylül'den itibaren Türkiye'de satışa sunulacak. Ürünün Türkiye satış fiyatı, tanıtım tarihinde açıklanacak.