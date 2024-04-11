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İhracatta çifte rekor: Türkiye tarihinin zirvesi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İhracatta çifte rekor: Türkiye tarihinin zirvesi!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı yüzde 1,08'e yükseldi.

Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı pay, 2023 sonunda yüzde 1,08'e, hizmet ihracatındaki payı da yüzde 1,3'e yükseldi.

Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı pay, 2023 sonunda yüzde 1,08'e, hizmet ihracatındaki payı da yüzde 1,3'e yükseldi. Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında küresel mal ve hizmet ihracatından alınan payda çifte rekor kırıldığını bildirdi.

Buna göre, Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı pay 2022 yılında yüzde 1,02 iken 2023 yılında 0,06 puan artışla yüzde 1,08'e yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet ihracatı ise 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan alınan pay yüzde 1,3 ile rekor seviyeye yükseldi.

DTÖ'DEN AÇIKLAMA...DEPREME RAĞMEN

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) verilerine göre Türkiye ihracatının pozitif olarak ayrıştığı ifade edildi. Bu kapsamda, DTÖ tarafından açıklanan veriler baz alındığında, küresel mal ihracatı 2023 yılında yüzde 5 oranında azalışla 23,8 trilyon dolar olarak gerçekleşirken Türkiye'nin mal ihracatı zayıf küresel talep ve deprem felaketlerine rağmen yüzde 1 oranında artışla 256 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay 2022 yılında yüzde 1,02 iken 2023 yılında 0,06 puan artışla yüzde 1,08'e yükselmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, küresel mal ihracatında bölgesel farklılaşma dikkat çekmekte. İthalat talebi Avrupa'da keskin bir şekilde düşmekte, Kuzey Amerika'da azalmakta, Asya'da yatay seyretmekte. Enerji ihracatçısı ekonomilerde ise mal ihracatının arttığı gözlenmekte.

DTÖ tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin küresel ticaret hacminin 2024'te yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3,3 artması beklenmekte. Ancak DTÖ bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve politik belirsizliklerin tahminler üzerinde önemli aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtti.

Küresel hizmet ihracatı ise yüzde 9 oranında artış ile 7,8 trilyon dolar oldu. Türkiye'nin hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,3 ile rekor seviyeye ulaştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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