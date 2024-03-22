İkinci elde hareket hızlandı! Talep benzinli araçlardan yana

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), ikinci el otomobil piyasasında arz talep-dengesi ve fiyat endeksi raporunu yayınladı. Verilere göre; 2023 Şubat ayına oranla 2024 şubat ayında benzinli modellerde %32, dizelde %39 fiyat artışı söz konusu. Elektrik otomobillerde ise model çeşitliliği artarken fiyatlar geçen yıla oranla yüzde 4,4 düştü.

Kullanılmış otomobil pazarından cari fiyat ortalaması, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 39,3 artış kaydetti. 2024 Ocak ayında 860 bin 443 TL olan ortalama ikinci el otomobil fiyatı, şubat ayında 855 bin 781 TL’ye geriledi. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin sahibinden.com’da yayınlanan ikinci el otomobil ilanlarını analiz ederek hazırladığı çalışmaya göre otomobil reel fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 gerilerken bir önceki aya göre ise yüzde 5’lik düşüş kaydetti.

İLAN SÜRELERİ KISALMAYA BAŞLADI

Yayınlanan verilere göre otomobil talep endeksinde ocak ayına kıyasla şubat ayında yüzde 4’lük bir artış söz konusu. İkinci elde canlılık göstergesi olarak değerlendirilen bu verilere ilave olarak, satılan otomobil sayısının, satılık ilan sayısına oranı ise 1,3 puan artarak yüzde 19 oldu. Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilanların yaş ortalaması, önceki yedi ayın aksine Şubat’ta kısaldı. Verilere göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 1,8 gün kısalarak 23,3 gün olarak kayıtlara geçti.

FİYAT ORTALAMALARI ARTIYOR

Şubat 2024 verilerine göre benzinli otomobillerde fiyat ortalaması 1 milyon 37 bin TL belirlendi. LPG’li araçlarda 504 bin 197 TL, dizel tarafta ise 866 bin 791 TL’lik bir fiyat ortalaması söz konusu. Hibrit motora sahip otomobillerde 2 milyon 59 bin TL olarak kayıtlara geçen ortalama, elektrikli araçlarda ise 3 milyon 354 bin TL olarak belirlendi. Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise benzinli otomobillerde geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan %32,4’lük fiyat artışı. Bu artış LPG’li modellerde %53,8, dizelde %39 ve hibrit motorlara sahip araçlarda %40,3 oranında yaşanırken elektrik araç fiyatlarında yüzde -4,4’lük bir düşüş söz konusu. Diğer bir ifade ile elektrikli araçlarda marka çeşitliliği artarken geçen yılın şubat ayına oranla ikinci el fiyatlarında yüzde 4,4 düşüş yaşanıyor.

Otomobillerin yaş guruplarına göre fiyat ortalaması ve yıllık artış oranı: