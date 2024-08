İlk hedef Amerika... Türk mutfak ürünleri okyanus ötesinde büyüyecek

Ev ve mutfak gereçleri markası Schafer, e-İhracat’taki gelişmeye ilave olarak ABD pazarında büyümek istiyor. Türk dizileriyle kültür ihraç edilen ülkelerde önce e-İhracat yapacak olan şirket, ardından bu dev pazarda perakende mağazalarıyla kalıcı olma hedefinde...

CANAN ERASLAN - Türk ev gereçleri markalarından Schafer, e-İhracat’ta büyürken, Amerika’ya özel önem vermeyi planlıyor. Amerika kıtasına Türkiye’nin çok büyük miktarda dizi film ihraç ettiğini söyleyen Schafer CEO’su Murat Aslan “Bugün diziyle birlikte Türk kültürü de ihraç ediyoruz. Bir bakıyorsunuz, Ezel dizisinin 6 farklı ülkede uyarlaması çekilmiş. Dizide Türk kahvesi içiliyor, çay içiliyor, sofra kültürü gösteriliyor. Bu da farklı pazarlara açılmamız için vesile oluyor. Kahve makinesi, çay makinesi satıyoruz, ev tekstili satıyoruz” dedi.

Yılın başında yüzde 10 büyüme hedeflediklerini, bunun yüzde 92’sinin gerçekleştiğini, kalanının da yılın son dönemindeki şahane cuma, okula dönüş, 11.11 gibi kampanya günlerindeki satışlarla gerçekleşeceğini söyleyen Aslan, e-İhracat’taki hareketin de aynı sebeplerle artacağı öngörüsünde bulundu.

Amerika’ya özel önem göstereceklerini söyleyen Aslan “Gittiğiniz ülkeye göre koleksiyon yapmalısınız. Mesela bize büyük gelen fincanlar Amerika için farklı. Bizim beğendiğimiz hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Her şeyleri makro. Oraya özgün ürünler ürettik. Yakında e-Ticaret platformlarının hepsinde Amerika’da olacağız ve kendi sitemizi de kuracağız. Orada büyük ev tekstili atılımı yapacağız. Türk ev tekstili hem çok kaliteli hem çok güçlü” diye konuştu. e-İhracat’la girdikleri Amerika’da daha sonra perakende mağazalar açacaklarını söyleyen Murat Aslan “Made in Türkiye algısı her geçen gün güçleniyor. Türk malı artık bir marka. Özellikle ev tekstilinde çok güçlüyüz. Amacımız Türk kültürüyle birlikte büyümek. Hamam kültürü ürünleri, mutfak, ve diğer yaşam odaları ile büyümek. Hâlihazırda orada bunu çok güzel yapan Türk markaları var. Biz de geniş bir ürün yelpazesiyle önce e-İhracat, sonra mağazalarla büyüyeceğiz” dedi.

İHRACATTA ÇOK ÜLKE Mİ AZ ÜLKE ÇOK ÜRÜN MÜ?

Bu soru, ihracatta farklı kategoriler için farklı uygulanıyor olabilir. Schafer CEO’su Murat Aslan “e-İhracat’ta pişirme. Bizim sektörde derler ki; kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? 20, 30, 40, 100... Herkes ülke sayısının fazlalığı ile övünür. Tabii 100 ülkeye 10 biner dolar ihracat yapsan 1 milyon dolar eder. Bu çok da iyi bir şey değil. O ülkede bu miktarı kime satıyorsunuz? Amaç Almanya’da Türklere satmaksa tamam ama Almanlara satmaksa ürünü ayrıştırman lazım. Arap Yarımadası’na kuskus tenceresi yapmak zorundasın. Özbekistan’a gidiyorsan onların çay bardaklarından yapmalısın. Aksi hâlde satamazsın. Türkiye tencere-tavada çok güçlü bir üretici. Biz ülkelere göre ürün tasarlayıp kendimize özgü özellik katıp e-İhracat’la satıyoruz” dedi.

PANDEMİDE BÜYÜDÜK VE ŞEKİL DEĞİŞTİRDİK

Aslan “Eskiden 12 kişilik yemek takımları vardı. Şimdi 6 kişilikle süreci kapatmaya çalışıyor aileler. Tencereler daha büyüktü, artık küçüldü. Çeyiz takımlarında sayılar daha büyüktü, azaldı. Pandemi, evlerimize daha farklı bakmamızı sağladı. Yemek yapmak artık son yılların havalı uğraşı oldu ve evde yemek hazırlama kültürü çok büyüdü. Artık yemeği kendisi hazırlayıp misafir çağırmak moda. Bu da mutfakları büyüttü. Mutfak büyüyünce sofra, pişirme, elektrikli ev aletleri girdi. Bizim de pişirme ve elektrikli aletler kategorisi çok büyüdü. Çünkü mutfaklar artık yemek yenip kahve içilen, sohbetin devam ettiği mekânlar oldu.” dedi.

5,5 MİLYON KİŞİ YALNIZ YAŞIYOR

Aslan şöyle devam etti: Pandemide misafirlik bitti, toplumun sosyolojik yapısı değişti. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de 5,5 milyon insan tek başına yaşıyor. Artık yılda 800 bin evlilik oluyor ama 80 bin de boşanma var. Bu 80 bin çift eskisi gibi ailesinin yanına dönmüyor, tek yaşamaya başlıyor, 160 bin haneye bölünüyorlar. Biz de çalışmaları buna uygun yapıyor, buna göre ürün üretiyoruz. Artık çok fazla çeyizlik ürün görmüyoruz. Bir tarafı nevresim, diğer tarafı yatak örtüsü olan ürünler revaçta.

SATIŞLARDA ARTIŞ DÖNEMİ YAKLAŞIYOR

Markaların indirim için bahaneye ihtiyacı var. Bu ‘okula dönüş’ ile başlayacak, sonra yıl sonuna kadar sürecek bir dönem. Bu sürede tost makineleri, çay makineleri iyi gidiyor. Sonra ekim ayı. Bekârlar günü, 11.11, efsane cuma, şahane cuma indirimleri başlıyor. Ardından yılbaşı alışverişi. Kasım-aralık, birçok perakende markasının geleceğini belirleyecek. Biz, bu yıl için yüzde 10 büyüme hedefimizi, bu ay itibarıyla yüzde 92 gerçekleştirdik. Yılın son çeyreği hedefi aşmak bile mümkün.

KAZANIRKEN REZİDANS ALAN BUGÜN ZORA GİRİYOR

Her sektörde, her şirkette konsolidasyon beklediğini söyleyen Murat Aslan “Fikir tek başına nakit akışını yönetemiyor. Geçtiğimiz 3-4 yılda muazzam satışlar, çok yüksek kârlar görüldü. O zaman yatırım yapmayan, kendi sektörü yerine parka, rezidans yatırımına para harcayan bugün zorlanacak. O para artık yok. Kazandığın dönemde o para şirkete gelir olarak girmediyse, kirada olduğu dönemde kazanırken onunla gayrimenkul alıp depo yatırımı yapmayan süreçten kötü etkilenecek” dedi.

ÖNCELİK ÜLKE MENFAATİ

Önceki gün yayınlanan ve yurt dışından e-Ticaret yoluyla gelen alışverişlerde sınırın 150 avrodan 30 avroya düşürülerek ek gümrük vergisi gelmesini değerlendiren Aslan “Türk perakendecisi için olumlu olacak bir adım. Tüketiciye ceza gibi görünse de olay tüketmekten ibaret değil. Çünkü o tüketicinin de bir yakını, kendisi, akrabası bu ekosistemin içinde ve nihai fayda, ülke menfaati olmalı. Ben kararı doğru buluyorum” dedi.

PATRON MIZMIZLANMAZ, YA İŞ GÖRÜR YA KAPATIR

Son dönemde enflasyonla mücadele programı piyasaları sıkıştırdı. Satışlar düştü, finansman zorlaştı. Düzenlediği basın toplantısında iş yapma şekillerine de değinen Murat Aslan, sektörde ödemelerde sarkma olduğunu, çok fazla konkordato gerçekleştiğini söyledi. Sıkıntıların tüm şirketler için olduğunu söyleyen Aslan “Biz de hepsini dibine kadar yaşıyoruz. Çek ertelemeler, ödeme güçlükleri hep var ama bir gün Harvard’dan gelen bir profesörü dinliyordum. Dedi ki, şu an işe başlayacak kişi 12 yılda 8 kere iş değiştirecek, 1,5 yılda istifa edecek, sonra gidecek. Bunun için eğitim setini kur, düzenle, şirkette mentör sistemi kur, çalışanını kaptırma. Yani mızmızlanma. ‘Gençler 1,5 yılda iş değiştiriyor diye sızlanma. Bunu değiştiremezsin. Z kuşağına hükmedemezsin. Sen şirketini buna hazırlamalısın. Değişimi gör, hazırlan. Patron mızmızlanmaz, iş görür... Ya çözüm üretir, ya kapatır.” diye konuştu.