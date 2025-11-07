Meclis’te talepler dinlendi: Engellilere asgari ücretin iki katı ödenek verilsin

ESMA ALTIN ANKARA - Engellilerin problemlerine çözüm yolları geliştirmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, engelli STK’larını dinledi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engelliler için eşitlik ilkesi yasası çıkarılmasını, asgari ücretin bir veya iki katı tutarında ödenek oluşturulmasını ve evde bakım veren kişilere sigorta yapılmasını istedi. Engelli araçlardaki yüzde 40 yerlilik ve 10 yıl değiştirmeme şartının mağduriyet oluşturduğunu belirten Çelebi, sürenin 3 yıla indirilmesini, araçlara engelli logosu eklenmesini ve sürekli raporların ömür boyu geçerli olmasını savundu. Engellilerin sorunlarının çözülmemesinin en büyük sebeplerinden birinin de sürecin tek elden yürütülememesi olduğunu vurgulayarak “Bunun için mutlaka bütün hakları içinde barındıran engelli, yaşlı hizmetleri bakanlığı kurulmalıdır” önerisinde bulundu. Ayrıca trafik cezalarından elde edilen gelirin de engelliler için ayrılan bütçeye gitmesini talep etti.

