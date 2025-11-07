Meclis’te talepler dinlendi: Engellilere asgari ücretin iki katı ödenek verilsin
Asgari ücretin iki katı ödenek verilsin. Engelliye evde bakana sigorta yapılsın. Araçların değiştirilme süresi 10 yıldan 3 yıla indirilsin. Afetlere karşı engelliler için mobil uygulama geliştirilsin.
ESMA ALTIN ANKARA - Engellilerin problemlerine çözüm yolları geliştirmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, engelli STK’larını dinledi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engelliler için eşitlik ilkesi yasası çıkarılmasını, asgari ücretin bir veya iki katı tutarında ödenek oluşturulmasını ve evde bakım veren kişilere sigorta yapılmasını istedi. Engelli araçlardaki yüzde 40 yerlilik ve 10 yıl değiştirmeme şartının mağduriyet oluşturduğunu belirten Çelebi, sürenin 3 yıla indirilmesini, araçlara engelli logosu eklenmesini ve sürekli raporların ömür boyu geçerli olmasını savundu. Engellilerin sorunlarının çözülmemesinin en büyük sebeplerinden birinin de sürecin tek elden yürütülememesi olduğunu vurgulayarak “Bunun için mutlaka bütün hakları içinde barındıran engelli, yaşlı hizmetleri bakanlığı kurulmalıdır” önerisinde bulundu. Ayrıca trafik cezalarından elde edilen gelirin de engelliler için ayrılan bütçeye gitmesini talep etti.
ÖZEL MOBİL UYGULAMA
Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Ateşer, afetlerde engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek “Afet anında ulaşım için özel bir mobil uygulama ve engellilere uygun konteynerler yapılmalı” dedi. İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Muammer Ay ise merkezi görüntülü çağrı merkezi kurulmasını istedi. TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da “engelsiz portal” uygulamasının Meclis’te başlatılacağını açıkladı.