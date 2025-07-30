Görme engelliler için! Dünyanın her yerine kabartma harflerle Mushaf gönderiyorlar

Dünyanın değişik ülkelerinden İstanbul’a gelen görme engelli eğitimci ve akademisyenler Uluslararası Kabartma Kur’ân Hizmetleri Birliğinin panelinde bir araya geldi.

İRFAN ÖZFATURA - Açılışta söz alan Uluslararası Kabartma Kur’ân Hizmetleri Birliği Başkanı Halis Kuralay “Görme engelli Müslüman çocukları ‘Acaba bir gün bizim elimize de bir Kur’ân-ı kerim geçer mi?’ diye bekliyorlardı. Birlik olarak onlara kabartma harflerle yazılmış Mushaflar ulaştırdık. Eğitimler aldırdık. Gördüğümüz ilgi bizi kamçıladı. Malezya, Somali, Pakistan, Gana, Uganda, Habeşistan, Ürdün, Nijer ve ABD gibi ülkelere ulaştık. Bilhassa Afrikalı engelli kardeşlerimizden dualar aldık” dedi.

Toplantıya Togo’dan katılan Dr. Asmano Dueyba da “Kabartma Kur’ân-ı kerimin yüzüncü yılını kutluyoruz. Ben görme kabiliyetimi 10 yaşımda kaybettim. Amerikalı misyonerlerin kurduğu görme engelliler merkezine gittim. Kilisede Braille alfabesini öğrendim. Allahü teâlâ beni Kur’ân-ı kerimi öğrenmek ve öğretmekle nimetlendirdi” diye konuştu.