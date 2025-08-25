Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ağustosta azaldı

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ağustosta azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ağustosta azaldı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) verisini açıkladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen cevaplar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ÖSYM çöktü mü, ne zaman düzelecek? Giriş yapılamıyor uyarısı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
100 gramı 1 kasa portakala eş değer! Hasat dönemi geldi, toplamak için dağlara koşuyorlar - Ekonomi100 gramı 1 kasa portakala eş değer!Bu yıl hamsi mi çok olacak palamut mu? Av yasağı kalkıyor, işte bolluk yaşanacak balıklar  - EkonomiAv yasağı kalkıyor, işte bolluk yaşanacak balıklarTCDD onlarca personel alacak! Sadece erkek adaylar başvurabiliyor, işte nedeni - EkonomiTCDD onlarca personel alacak!Dikkat çeken ayrışma! Bitcoin dibi, Ethereum rekoru gördü - EkonomiBiri dibi gördü diğeri rekor kırdı!Dolar ve Euro, KKM kararına nasıl tepki gösterdi? İşte yeni haftada ilk fiyatlar... - EkonomiDolar ve Euro, KKM kararına nasıl tepki gösterdi?Geçen hafta 14 şirket geri alım yaptı! Bu hafta 3 hisse temettü ödeyecek - EkonomiBu hafta 3 hisse temettü ödeyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...