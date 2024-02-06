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    • İmarda yeni dönem başlıyor: Plan değişiklikleri ada bazlı olacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İmarda yeni dönem başlıyor: Plan değişiklikleri ada bazlı olacak
    AK PARTİ, İmar, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti’nin önümüzdeki beş yıllık yerel yönetim vizyonunda imar planı değişiklikleri konusunda atılacak adımlara yer verildi.

    EMRAH ÖZCAN2IN HABERİ - Yerel yönetimlerle ilgili olarak, istismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit verilmeyeceği, ada bazlı plan değişikliklerinin yapılmasının sağlanacağı belirtildi. Şehir planları konusunda uzun vadeli ihtiyaçları gözeten, katılımcı ve hakkaniyete uygun yöntemlerin takip edileceğine vurgu yapıldı.

    HERKEZİN FİKRİNE BAŞVURULACAK

    AK Parti’nin yerel yönetimler yol haritasında “Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlamayı sürdüreceğiz. Zorunlu hâllerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili süreçleri de aynı şekilde vatandaşlarımızın gözetiminde yürüteceğiz. Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan değişikliklerini milletimizin görüşü ve onayı alındıktan sonra daha etkin bir şekilde uygulamaya koyacağız. Yapılan çalışmalar konusunda tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin fikirlerine başvuracağız. Tapu ve kadastro işlemlerinde dijital altyapıyı kullanmaya devam edecek ve süreçlerin hızlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağız. ‘Türkiye Yüzyılı Şehirleri’ imarından taviz vermeden çalışacağız” denildi.

    "ASIL OLAN ŞEHRİN KARAKTERİ"

    Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Şenbil, atılması düşünülen adımla birlikte, aykırı uygulamaların önüne geçeceğini belirtti. Şenbil, “Planlar kısa vadeli değil, uzun vadeli olmalı. Asıl olan şehrin karakteri, estetiği, kültürü… Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi aynı değerlendirilemez, her bölgenin topoğrafyası farklı. Ayrıca, özel mülkiyet ile ilgili sorunlar da zaman zaman imar alanında esneklik gerektirebiliyor” dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AK PARTİİmar
    Haberler > Ekonomi > İmarda yeni dönem başlıyor: Plan değişiklikleri ada bazlı olacak
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