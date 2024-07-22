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İmzalar atıldı! Rönesans Holding, dünyaca ünlü bankayı satın alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İmzalar atıldı! Rönesans Holding, dünyaca ünlü bankayı satın alıyor
Rönesans Holding, Finans Sektörü, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Onursal Başkanlığını ünlü iş adamı Erman Ilıcak'ın yaptığı Rönesans Holding, Rabobank'ı satın alıyor. Taraflar hisselerin tamamının devri için anlaşma imzaladı. Devir işlemi düzenleyici kurumların onayının ardından gerçekleşecek

Rönesans Holding, Rabobank AŞ'yi satın alıyor. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rönesans Holding ile Rabobank International Holding BV arasında imzalanan anlaşma ile 2014'ten itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank AŞ'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından Rönesans Holding'e devredilecek.

İmzalar atıldı! Rönesans Holding, dünyaca ünlü bankayı satın alıyor - 1. Resim

FİNANS SEKTÖRÜNE DE GİRİYORLAR 

İnşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar olmak üzere beş ana faaliyet kolu bulunan Rönesans Holding, satın alma işlemiyle birlikte faaliyet alanlarına finans sektörünü de ekleyecek.

GKC Partners'ın Rönesans Holding'in hukuki danışmanı olarak görev yaptığı işlemin kapanışı için düzenleyici kurumların onayı bekleniyor.

İmzalar atıldı! Rönesans Holding, dünyaca ünlü bankayı satın alıyor - 2. Resim

NİSANDA HALKA ARZ OLDU 

Yabancı ortaklıklar ve uluslararası finansman oluşturma kabiliyetiyle öne çıkan Rönesans Holding, Nisan 2024'te ilk halka arzını gerçekleştirerek grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ı halka açmıştı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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