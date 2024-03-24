İnşaat malzemeleri sektörü de daralıyor

Türkiye Hazır Beton Birliği “Hazır Beton Endeksi” 2024 Şubat Ayı Raporu’nu açıkladı.

Geçen yılın kasım ayında başlayan faaliyetteki yavaşlamanın şubat ayında eşik değerin hemen üzerine kadar yükseldiğini ve faaliyet endeksinin, diğer endekslere kıyasla görece daha iyi konumda olduğunu gösteren rapor, faaliyetteki yükselişin anlamlı olmakla birlikte yeterli olmadığına işaret etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ

Yapılan açıklamada “Mevcut finansal şartlar altında inşaat ve konut sektörünün ipotekli satışlar üzerinden büyümesi mümkün görünmemektedir. Hâlihazırda inşaat sektörünün dinamosu, kentsel dönüşüm ve ülkemizdeki yapı stokunun yenilenmesi olacaktır. Konut arzındaki yavaşlamadan dolayı konut fiyatlarının yeniden yükselişe geçmemesi için sürdürülebilir büyüme ortamının oluşturulması gerekmektedir” denildi.