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Haberler > Ekonomi > İsrail'e şok! 2 milyar dolarlık anlaşmayı durdurdular

İsrail'e şok! 2 milyar dolarlık anlaşmayı durdurdular

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;e şok! 2 milyar dolarlık anlaşmayı durdurdular

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dev petrol şirketi bp ve Abu Dhabi National Oil Co, NewMed Energy'nin %50 hissesini 2 milyar dolara satın almak için verdikleri teklifi askıya aldı. İsrail merkezli NewMed'den yapılan açıklamaya göre teklifin durdurulması "ülkede oluşturulan belirsizliğin" bir sonucu olarak gerçekleşti

Enerji şirketi bp ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), İsrailli enerji firması NewMed'in hisselerinin yüzde 50'sini satın almak üzere 2 milyar dolarlık teklifte bulunmuştu. Ancak iki şirket, savaş sebebiyle bu karardan vazgeçti.

SAVAŞ, ANLAŞMAYI DURDURDU

NewMed Energy Limited Partnership şirketinden yapılan açıklamada, şirketlerin "dış ortamda oluşturulan belirsizlik" sebebiyle planlanan hisse satın alımıyla ilgili görüşmeleri durdurma konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

"SÜREÇ ASKIYA ALINDI"

bp ve ADNOC'un söz konusu hisse alımına ilgisini yenilediği kaydedilen açıklamada "Süreç, görüşmeler yeniden başlayana ya da tamamen sonlandırılana kadar askıda kalacak. Görüşmelerin devam edip etmeyeceği, gelecekte bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı ya da bir anlaşmaya varılması halinde şartların ne olacağına ilişkin hiçbir kesinlik bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİLLİ FİRMA BORSADA ÇAKILDI

bp ve ADNOC, geçen yıl martta NewMed'in yüzde 50 hissesini satın almak üzere bağlayıcı olmayan teklif yaptıklarını açıklamıştı. Hisse satın alımının değerinin 2 milyar doları bulacağı hesaplanmıştı. NewMed'in İsrail'in en büyük gaz sahası Leviathan'da yüzde 45 ve Afrodit sahasında yüzde 30 hissesi bulunuyor. Anlaşmanın askıya alınması sonucu şirket hisseleri Tel Aviv Borsası'nda %8'e varan düşüş yaşadı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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