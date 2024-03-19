Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Ekonomi > İstanbul Sabiha Gökçen, Kahire Sphinx uçuşları başladı

İstanbul Sabiha Gökçen, Kahire Sphinx uçuşları başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Sabiha Gökçen, Kahire Sphinx uçuşları başladı

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni uçuş destinasyonlarıyla küresel ağını genişletmeye devam ediyor. Pegasus Havayolları, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren Sabiha Gökçen’den Mısır’ın başkenti Kahire’deki Sphinx havalimanına uçmaya başladı.

Avrupa’nın en yoğun ilk 10 havalimanı arasında yer alan, 2023 yılını tüm zamanların yolcu trafiği rekoru ile tamamlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni rotalar ile küresel ağını genişletiyor. Pegasus Havayolları’nın 15 Mart 2024’te saat 23:00’te gerçekleştirdiği uçuşla başlayan İstanbul Sabiha Gökçen (SAW)- Kahire Sphinx (SPX) seferleri salı, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günleri olmak üzere haftada beş kez karşılıklı olarak gerçekleşiyor.

Sphinx Havalimanı, Kahire’nin batısındaki Giza şehrine yakınlığıyla özellikle piramitlerin bulunduğu Eski Mısır Kraliyet Mezarlığı ve antik anıtları görmek isteyenlerin tercih ettiği bir varış noktası. Bu yeni rota, Sabiha Gökçen’in Mısır’daki, Kahire (CAI), İskenderiye, Hurgada ve Sharm el Şeyh’ten sonra 5. destinasyonu. Sphinx bağlantısı, iş ve tatil amaçlı seyahatler için büyük konfor, kolaylık ve avantajlı fiyat seçenekleri sunuyor.

İstanbul Sabiha Gökçen, Kahire Sphinx uçuşları başladı - 1. Resim

Kısa süre önce kullanılmaya başlanan ikinci pisti ile kapasitesini artıran Sabiha Gökçen halihazırda 40 iç hat, 124 dış hat bağlantısı ile 54 ülkede toplam 164 destinasyona hizmet veriyor. Sabiha Gökçen, 2024’ün ilk aylarında da yolcu sayısını artırarak rekor kırmaya devam ediyor.

"DÜNYANIN İKİ KADİM ŞEHRİNİ İKİNCİ KEZ BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ'

ISG İcra Kurulu Başkanı (CEO) Serhat Soğukpınar, “Ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla ‘Şehrin Havalimanı’ olarak adlandırılan Sabiha Gökçen Havalimanı, tarihi, kültürü, doğal güzelliği, ticaret ve eğitim imkanlarıyla İstanbul’umuzu dünya ile bağlayan önemli noktalardan biri. Pegasus’un başlattığı uçuşlarla kültür ve antik tarihi bakımından dünyanın sayılı yerleşimlerinden biri olan Mısır’daki 5. destinasyonumuz Sphinx bağlantısının, her iki uçta pek çok yolcuya kolaylık ve konfor sağlayacağına inanıyoruz. Yeni iş birlikleriyle destinasyon sayımızı artırmaya ve ortaklıklarımızı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da metrolar yarışıyor! Her gün biri hizmete giriyor - Ekonomiİstanbul'da metrolar yarışıyorSıfırını alamayan eski eve yöneldi! Kredi muslukları kısılınca konut almak hayal oldu - EkonomiSıfırını alamayan eski eve yöneldi!Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek! 5 yeni hızlı tren hattı için çalışmalar sürüyor - EkonomiAnkara-İzmir arası 3,5 saate düşecek'0850' kâbusu sürüyor! Şikayetvar'a şikayet yağıyor: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden arıyoruz deyip... - Ekonomi'0850' kâbusu sürüyor! Şikayetler katlandıPiyasalarda sert rüzgar! Altın 2500 TL'ye dayandı, borsada düşüş durmuyor - EkonomiPiyasalarda sert rüzgar! Altın 2500 TL'ye dayandıGünlük tam 100 bin varil! Petrol ihracatında 'gönüllü kesinti' yolda - EkonomiPetrol ihracatında 'gönüllü kesinti' yoldaMerkez Bankası faiz kararı ne olur? Yerli ve yabancı ekonomistlerin tahminleri belli oldu - EkonomiMerkez Bankası faiz kararı ne olur? Yerli ve yabancı ekonomistlerin tahminleri belli olduDubai'nin en pahalı konutunu bir Türk aldı! İşte fiyatı... - EkonomiEn pahalı konutu bir Türk aldıEmekliye seyyanen zam gelecek mi? SGK Uzmanı canlı yayında tarih verdi: Her an her şey olabilir - EkonomiEmekliye seyyanen zam gelecek mi?Sağlık Bakanlığı'na kurayla 8 bin personel alınacak! İşte kadrolar ve kura zamanı - EkonomiBakanlığa kurayla 8 bin personel alınacak
Sonraki Haber Yükleniyor...