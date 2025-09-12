İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı! Kıymetli maden fonları zirvede

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, 9-13 Eylül 2025 haftasında yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,33 oranında değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.265,70 ve en yüksek 10.735,22 seviyelerini gördü.

ALTIN GÜVENL İ LİMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR

Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, bu hafta kazandırdı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,85 artarak 4.857,10 TL seviyesine yükseldi.

Cumhuriyet altını haftayı yüzde 1,84 artışla 32.793 TL seviyesinde tamamlarken,

Çeyrek altın ise yüzde 1,87 prim yaparak 8.136 TL’ye çıktı.

D ÖV İZDE SINIRLI HAREKETLİLİK

Döviz kurlarında bu hafta sınırlı hareketler görüldü:

Dolar/TL kuru haftalık bazda yüzde 0,11 artışla 41,3680 TL'ye yükseldi.

Avro/TL ise yatay seyirle 48,5110 TL seviyesinde haftayı kapattı.

FON PİYASALARINDA KIYMETLİ MADEN FONLARI ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları genel olarak değer kaybetti.

Yatırım fonları haftayı yüzde 0,55,

Emeklilik fonları ise yüzde 0,47 kayıpla kapattı.

Ancak fon kategorileri arasında "Kıymetli Maden Fonları" yüzde 3,58 getiri ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu.