Ecel onu halı sahada yakaladı! Ölüm sebebi ortaya çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Mardin'de arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Neytullah Salmi hayatını kaybetti.
Mazıdağı ilçesinde bir halı sahada akşam saatlerinde Neytullah Salmi (55), maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salmi’ye ilk müdahaleyi saha içerisinde yaptıktan sonra Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırdı. Neytullah Salmi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Kalp krizi sonucu vefat eden Neytullah Salmi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Salmi'nin cenazesi, Mazıdağı'nın Şanlı köyünde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar