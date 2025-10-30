Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ecel onu halı sahada yakaladı! Ölüm sebebi ortaya çıktı

Ecel onu halı sahada yakaladı! Ölüm sebebi ortaya çıktı

Mardin'de arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 55 yaşındaki Neytullah Salmi hayatını kaybetti.

Mazıdağı ilçesinde bir halı sahada akşam saatlerinde Neytullah Salmi (55), maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salmi’ye ilk müdahaleyi saha içerisinde yaptıktan sonra Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırdı. Neytullah Salmi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Kalp krizi sonucu vefat eden Neytullah Salmi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Salmi'nin cenazesi, Mazıdağı'nın Şanlı köyünde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

