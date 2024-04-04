Japon devi 2 bin 400 çalışanını işten çıkaracak

İş teknolojileri alanında faaliyet gösteren Japonya merkezli Konica Minolta, sürdürülebilir büyümeye yönelik yapısal reformlar kapsamında mevcut mali yılda dünya çapında büyük bir işten çıkarmaya gidiyor. Toplamda 40 bin çalışanı olan dev şirket, 2 bin 400 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Konica Minolta'dan yapılan açıklamada, şirketin, orta vadeli iş planı hedeflerine ve 2025 sonrası sürdürülebilir büyümeye ulaşmak için verimliliği artırmaya yönelik küresel yapısal reformları uygulamaya karar verdiği belirtildi.

Şirketin söz konusu reformlar kapsamında personel sayısını "küresel olarak yaklaşık 2 bin 400 kişi optimize edeceği" ifade edilen açıklamada, bunun 2024 mali yılında uygulanacağı aktarıldı.

TOPLAMDA 40 BİN ÇALIŞANI BULUNUYOR

Açıklamada, küresel yapısal reformlarla ilgili tek seferlik giderlerin Mart 2025'te sona erecek mali yıl için yaklaşık 20 milyar yen (yaklaşık 132 milyon dolar) olmasının beklendiği aktarıldı.

150 ülkede faaliyet gösteren Japon şirketin yaklaşık 40 bin çalışanı bulunuyor.