Kaçak parça vurgunu! Kazaya davetiye çıkartıyorlar

Sanayi siteleri, merdivenaltı üretilen ya da Çin malı sahte yedek parçalarla dolu. Üstelik bunlar ‘orijinal’ yalanıyla 10 katı fiyatla satılıyor ve kazalara davetiye çıkarılıyor. Milyarlarca liralık sahte pazarı için sektör temsilcilerinden “Depolarda denetim şart” uyarısı geliyor…

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Otomotiv sektöründe yedek parça fiyatlarının artması ve yüksek servis ücretleri tüketicileri sanayi sitelerine yönlendirdi. Bu sitelerde ise 3D yazıcı ve torna tezgâhında üretilen sahte parçalar kullanılmaya başladı. Bu parçaların ‘muadil’ değil, sahte ya da Çin malı olduğunu söyleyen sektör temsilcileri “Bire bir aynı görüntüye sahip. Tüketici anlayamaz. Hatta bazı servisler dahi kullanıyor. Araçlara ‘orijinal’ diye takılıyor” diyerek tehlikenin büyüklüğüne dikkati çekiyor.

'MADE IN GERMANY' ETİKETİ

Sahte parçalarla ilgili gazetemize açıklama yapan sektör temsilcisi kaynağımız “Amortisör, fren balatası, disk, aks, filtre, radyatör, devir daim mekanizması, krank milleri, rot başları… Yani akla gelebilecek en hayati parçaların sahtesi var: Mesela Alman malı ünlü otomobilin devir daim pompasının orijinal fiyatı 4.600 lira ise Çin malı olan 800 lira. Tezgâh altı üretim ise 1.200 lira. Matbaada bastırdıkları kutulara ‘Made in Germany’ ibaresini yapıştırıp orijinal süsü veriyorlar. Ticaret veya Maliye Bakanlığı depoları acil denetlemeli. Depolar tehlike dolu” diyor.

MOTOR YAĞLARI DA SAHTE

Bir parçanın 3D yazıcıyla üretildiğinde orijinalinden ayrılamadığını, ancak o parçanın o yere oturmasının güvenli olduğunu göstermediğini söyleyen uzmanlar “Orijinal parçalar yüzlerce testten geçiyor, ciddi AR-GE çalışmasıyla üretiliyor. Siz aracınızı servise veriyor, ustaya güveniyorsunuz. Orijinal parça diyor ama sahte. Çıkan eski parçaları bagaja atıyorlar da, yenisi ne? Tüketici bunu anlayamaz” diyorlar. Uzmanlar, kayıtsız, faturasız ürünlerle devletin büyük vergi kaybı olduğunu, müşterinin bedel ödeyerek kaza riskini satın aldığını söylüyor ve “Sadece yedek parça değil, motor yağı, antifriz gibi ürünler de sahte” iddiasında bulunuyor.

720 MİLYON LİRALIK BASKIN

Geçen ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul merkezli altı şehirde 16 firmaya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 720 milyon 915 bin lira olan 1 milyon 607 bin 830 adet sahte ve kaçak oto yedek parçası ele geçirilmiş, 60 kamyonu bulan yedek parça operasyonunda 18 kişi yakalanmıştı.