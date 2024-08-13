Kacır'ın ardından Cevdet Yılmaz da müjdeyi verdi: Yatırımlar Türkiye'ye akın edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası firmaların Türkiye'de yatırım kararı aldıklarını ve önümüzdeki dönemde yeni haberlerin geleceğini söyledi.

Çinli marka Türkiye'de kelebek etkisi yaptı! Kacır açıkladı: Yakında yeni bir yatırım duyurulacak

Çinli marka Türkiye'de kelebek etkisi yaptı! Kacır açıkladı: Yakında yeni bir yatırım duyurulacak

Dün Sanayi ve Teknoloji Baka­nı Mehmet Fatih Kacır, Çinli BYD'nin Türkiye'deki yabancı yatırımları tetiklediğini önümüzdeki dönemde yeni nesil otomobil yatırımlarının olacağı müjdesini vermişti.

Kacır'ın müjdesinin hemen ardından bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sevindiren haberi verdi.

Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda konuştu.

GÜNCELLENMİŞ OVP İÇİN TARİH VERDİ

Yılmaz, "Makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi, yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme ve tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak temel hedefimizdir. Eylül ayı içerisinde açıklayacağımız güncellenmiş Orta Vadeli Program da bugün gündemimizde olacaktır" dedi.

Yılmaz "Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.