Çinli marka Türkiye'de kelebek etkisi yaptı! Kacır açıkladı: Yakında yeni bir yatırım duyurulacak
Ekonomi Haberleri
Bakan Kacır, Çinli BYD'nin Türkiye'deki yeni otomobil yatırımlarının tetikleyici etkisine değinerek önümüzdeki dönemde yeni nesil otomobil yatırımlarının duyulacağını söyledi. BYD'nin Türkiye'ye 2.5 milyar dolarlık katkı sunacağını söyleyen Bakan, 2030 yılına kadar yaklaşık 30 milyar dolar değerinde bir destek kaynağı ile ülkeye küresel yatırımların gelmesini hedeflediklerini anlattı.
Türkiye'nin yatırım üssü olması için çalışmalar süratle devam ederken güzel haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır verdi.
Kacır, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olarak nitelendirdiği Çinli BYD’nin Türkiye’de yeni otomobil yatırımlarının başlamasında muazzam bir tetikleyici unsur olduğunu belirterek, “Tek başına BYD yatırımı hızla devreye girdiğinde Türkiye’nin ihracatına 2,5 milyar dolar düzeyinde bir ilave katkı sunmuş olacak” dedi.
8 FARKLI MARKADAN YATIRIM
DÜNYA'ya konuşan Kacır, hem Çin ile hem de diğer küresel markalarla yatırım görüşmelerinin devam ettiğini bildirterek, “Türkiye’de halihazırda 8 farklı küresel markanın üretim altyapısı var. Bu markalardan da önümüzdeki dönemde yeni nesil otomobil yatırımları duyacağız. Çok yakında mevcut bir üreticimizin çok büyük ölçekli bir yeni nesil araç yatırımını paylaşacağız” diye konuştu.
"BYD TETİKLEYİCİ OLDU"
Yatırım haberlerini artık vatandaşların çok sık duyacağına vurgu yapan Kacır, “Çünkü bunlar birbirini tetikleyen gelişmeler. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde Türkiye adım adım Avrupa’nın ve tüm bu coğrafyanın yeni nesil araç üretim merkezi haline gelecek. Tabii BYD yatırımı, yani dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisinin Türkiye’yi seçmesi, burada yatırım sürecini başlatması muazzam bir tetikleyici unsur oldu” değerlendirmesinde bulundu.
30 MİLYAR DOLARLIK DESTEK
HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 30 milyar dolar değerinde bir destek kaynağı ile Türkiye’ye küresel yatırımların gelmesini hedeflediklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti:
Türkiye’de batarya yatırımlarından çip yatırımlarına, güneş hücresinden rüzgar türbini bileşenlerine ve küresel AR-GE liderlerinin Türkiye’de Ar-Ge merkezi açmasından elektrikli araçlara, sonraki çağrılarımızda da aslında hidrojenden sanayi robotların üretimine, biyoteknolojik ilaçlara ve diğer yüksek teknoloji başlıklarına kadar Türkiye’nin bir atak yapmasını amaçlıyoruz.
"TÜRKİYE İDDİASINI BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAK"
Yatırımlar için ayrıcalıklı destekler, teşvikler sunduklarını da anlatan Bakan Kacır, “Nakit destekler barındıran destekler, teşvikler, sermaye katkısı barındıran destekler, teşvikler sunuyor olacağız. Küresel yatırım yarışında Türkiye iddiasını bir üst seviyeye çıkaracak. Halihazırda küresel yatırımlardan yüzde 1’lik bir pay alıyoruz. 20 yıl önce bu pay binde 2 seviyesindeydi. Türkiye’nin 20 yıl içinde küresel yatırımdan aldığı pay şimdi 5 misline çıktı. Ama yetmez. Türkiye’nin potansiyeli çok daha yüksek ve özellikle yüksek teknoloji yatırımlar ülkemiz için çok kıymetli” dedi.
"DÜNYANIN A TAKIMINA GİRDİK"
Sözü, 9 Temmuz’da uzaya fırlatılan yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’ya getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, şunları kaydetti:
Türkiye artık haberleşme uydusu geliştirip, üretebilen ve kendi imkanlarıyla test edebilen bir ülke oldu. Dünyada A takımına, ilk 11 arasına girdik. TÜRKSAT 6A dediğimizde Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği en yüksek değere sahip, yüksek teknoloji ürününden bahsediyoruz. 250 milyon dolarlık bir ürün. Kilogram değeri ise 60 bin dolar düzeyinde. Bu aslında bütün bu çalışmaların bize getirdiği kazanımların çok somut bir göstergesi.
İHRACAT 9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatı alanında yakaladığı güçlü performanstan da bahsetti. Bakan Kacır, şunları söyledi:
Yüksek teknoloji ihracatımız yaklaşık 9 milyar dolara ulaştı. Kalkınma planı hedeflerimiz doğrultusunda 2028 yılına geldiğimizde bu rakamı 19 milyar düzeyine çıkarmış olmamız lazım. Yani daha yapacak çok işimiz var. Ama bütün bu programlar, projeler bizi bu hedefe adım adım yaklaştırıyor. Özellikle son dönemde hızlanan elektrikli araç yatırımları da Türkiye’nin ihracatına önemli katkılar sunacak. Tek başına BYD yatırımı inşallah hızla devreye girdiğinde Türkiye’nin ihracatına 2,5- 3 milyar dolar düzeyinde bir ilave katkı sunmuş olacak. O zaman cari dengeyi de olumlu etkileyecek.