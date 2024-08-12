Çinli marka Türkiye'de kelebek etkisi yaptı! Kacır açıkladı: Yakında yeni bir yatırım duyurulacak

Bakan Kacır, Çinli BYD'nin Türkiye'deki yeni otomobil yatırımlarının tetikleyici etkisine değinerek önümüzdeki dönemde yeni nesil otomobil yatırımlarının duyulacağını söyledi. BYD'nin Türkiye'ye 2.5 milyar dolarlık katkı sunacağını söyleyen Bakan, 2030 yılına kadar yaklaşık 30 milyar dolar değerinde bir des­tek kaynağı ile ülkeye küre­sel yatırımların gelmesini he­deflediklerini anlattı.

BYD'nin ardından bir diğer Çinli dev Türkiye'ye yatırıma geliyor! Chery, Türkiye'de nerede fabrika kuracak?

BYD'nin ardından bir diğer Çinli dev Türkiye'ye yatırıma geliyor! Chery, Türkiye'de nerede fabrika kuracak?

Türkiye'nin yatırım üssü olması için çalışmalar süratle devam ederken güzel haberi Sanayi ve Teknoloji Baka­nı Mehmet Fatih Kacır verdi.

Kacır, dünyanın en büyük elekt­rikli araç üreticisi olarak nite­lendirdiği Çinli BYD’nin Türki­ye’de yeni otomobil yatırımla­rının başlamasında muazzam bir tetikleyici unsur olduğunu belirterek, “Tek başına BYD ya­tırımı hızla devreye girdiğin­de Türkiye’nin ihracatına 2,5 milyar dolar düzeyinde bir ila­ve katkı sunmuş olacak” dedi.

8 FARKLI MARKADAN YATIRIM

DÜNYA'ya konuşan Kacır, hem Çin ile hem de diğer kü­resel markalarla yatırım görüş­melerinin devam ettiğini bildi­rterek, “Türkiye’de haliha­zırda 8 farklı küresel markanın üretim altyapısı var. Bu mar­kalardan da önümüzdeki dö­nemde yeni nesil otomobil ya­tırımları duyacağız. Çok yakın­da mevcut bir üreticimizin çok büyük ölçekli bir yeni nesil araç yatırımını paylaşacağız” diye konuştu.

"BYD TETİKLEYİCİ OLDU"

Yatırım haberlerini artık va­tandaşların çok sık duyacağı­na vurgu yapan Kacır, “Çün­kü bunlar birbirini tetikleyen gelişmeler. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde Türkiye adım adım Avrupa’nın ve tüm bu coğrafyanın yeni nesil araç üretim merkezi haline gelecek. Tabii BYD yatırımı, yani dün­yanın en büyük elektrikli araç üreticisinin Türkiye’yi seçme­si, burada yatırım sürecini baş­latması muazzam bir tetikleyi­ci unsur oldu” değerlendirme­sinde bulundu.

30 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

HIT-30 Yüksek Teknoloji Ya­tırım Programı kapsamında 2030 yılına kadar yaklaşık 30 milyar dolar değerinde bir des­tek kaynağı ile Türkiye’ye küre­sel yatırımların gelmesini he­deflediklerini anlatan Kacır, şöyle devam etti:

Türkiye’de batarya yatırımlarından çip ya­tırımlarına, güneş hücresin­den rüzgar türbini bileşenleri­ne ve küresel AR-GE liderleri­nin Türkiye’de Ar-Ge merkezi açmasından elektrikli araçlara, sonraki çağrılarımızda da aslın­da hidrojenden sanayi robotla­rın üretimine, biyoteknolojik ilaçlara ve diğer yüksek tekno­loji başlıklarına kadar Türki­ye’nin bir atak yapmasını amaç­lıyoruz.

"TÜRKİYE İDDİASINI BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAK"

Yatırımlar için ayrıcalıklı destekler, teşvikler sundukları­nı da anlatan Bakan Kacır, “Na­kit destekler barındıran destek­ler, teşvikler, sermaye katkısı barındıran destekler, teşvikler sunuyor olacağız. Küresel ya­tırım yarışında Türkiye iddia­sını bir üst seviyeye çıkaracak. Halihazırda küresel yatırımlar­dan yüzde 1’lik bir pay alıyoruz. 20 yıl önce bu pay binde 2 sevi­yesindeydi. Türkiye’nin 20 yıl içinde küresel yatırımdan aldığı pay şimdi 5 misline çıktı. Ama yetmez. Türkiye’nin potansiye­li çok daha yüksek ve özellikle yüksek teknoloji yatırımlar ül­kemiz için çok kıymetli” dedi.

"DÜNYANIN A TAKIMINA GİRDİK"

Sözü, 9 Temmuz’da uzaya fır­latılan yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’ya geti­ren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, şunları kaydetti:

Türki­ye artık haberleşme uydusu ge­liştirip, üretebilen ve kendi im­kanlarıyla test edebilen bir ülke oldu. Dünyada A takımına, ilk 11 arasına girdik. TÜRKSAT 6A dediğimizde Türkiye’nin bu­güne kadar ürettiği en yüksek değere sahip, yüksek teknoloji ürününden bahsediyoruz. 250 milyon dolarlık bir ürün. Kilog­ram değeri ise 60 bin dolar dü­zeyinde. Bu aslında bütün bu çalışmaların bize getirdiği ka­zanımların çok somut bir gös­tergesi.

İHRACAT 9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatı alanında yakaladığı güçlü performanstan da bahsetti. Bakan Kacır, şunları söyledi:

Yüksek teknoloji ihracatımız yaklaşık 9 milyar dolara ulaştı. Kalkınma planı hedeflerimiz doğrultusunda 2028 yılına geldiğimizde bu rakamı 19 milyar düzeyine çıkarmış olmamız lazım. Yani daha yapacak çok işimiz var. Ama bütün bu programlar, projeler bizi bu hedefe adım adım yaklaştırıyor. Özellikle son dönemde hızlanan elektrikli araç yatırımları da Türkiye’nin ihracatına önemli katkılar sunacak. Tek başına BYD yatırımı inşallah hızla devreye girdiğinde Türkiye’nin ihracatına 2,5- 3 milyar dolar düzeyinde bir ilave katkı sunmuş olacak. O zaman cari dengeyi de olumlu etkileyecek.