BYD'nin ardından bir diğer Çinli dev Türkiye'ye yatırıma geliyor! Chery, Türkiye'de nerede fabrika kuracak?

Çinli BYD'nin ardından otomotiv sektöründe doğrudan yatırım yapmaya en yakın aday Chery. Yetkililer, Chery'nin Türkiye'de planladığı yatırım sürecinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtiyor. Ancak fabrikanın kurulacağı yerin seçimi ve Chery'nin içten yanmalı araçlar için de imtiyaz talep etmesi, görüşmelerin uzamasına neden oluyor.

ÖTV indirimi en çok Çinli BYD'ye yaradı! 2.3 milyon TL'lik araç 1.6 milyon TL'ye inecek

ÖTV indirimi en çok Çinli BYD'ye yaradı! 2.3 milyon TL'lik araç 1.6 milyon TL'ye inecek

CNBC-e'nin haberine göre, Çinli elektrikli otomotiv üreticisi BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırım kararının ardından, dikkatler masadaki diğer yatırımcılara çevrildi. Şu anda imzaya en yakın ikinci yabancı yatırımcı, başka bir Çinli otomotiv devi olan Chery.

Chery, hem Türkiye pazarındaki güçlü büyümesini sürdürmek hem de Türkiye üzerinden Avrupa ve diğer yakın pazarlara daha fazla ihracat yapmak amacıyla Ankara ile görüşmelerini sürdürüyor.

Ancak fabrikanın kurulacağı yerin seçimi ve Chery'nin içten yanmalı araçlar için de imtiyaz talep etmesi, görüşmelerin uzamasına neden oluyor. Türkiye, hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda verilecek teşviklerin esnetilemeyeceğini belirtiyor.

CHERY TÜRKİYE'DE NEREDE FABRİKA KURACAK?

Chery'nin Türkiye'de kurmayı düşündüğü fabrika için şu ana kadar Samsun ve Manisa alternatiflerini değerlendirdiği belirtiliyor. Sürecin Eylül ayı itibarıyla daha da netlik kazanacağı öngörülüyor.

Chery'den sonra yatırıma en yakın başka bir otomotiv üreticisinin ise yine bir Çinli olan MG olduğu söyleniyor. Ayrıca, güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında da Çinlilerin yatırım görüşmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

ÇİNLİ MARKALAR TÜRKİYE'DE KAÇ ARAÇ SATIYOR?

Çinli markaların Türkiye pazarındaki yükselişi her geçen ay devam ediyor. Son olarak, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Temmuz ayı verilerine göre, Chery otomobil satışlarında 6 bin 638 adetle Volkswagen (7 bin 152) ve Fiat'ın (6 bin 706) ardından üçüncü sırada yer alıyor. Aynı listede Renault 6 bin 402 adetle dördüncü, Toyota ise 4 bin 151 adetle beşinci sırada bulunuyor.