BYD'den Çin’de yeni rekor: 72 saatte 20.000 sipariş! Bu model Türkiye’de üretilecek mi?

Çin’de elektrikli ve hibrit araç liderliğini sürdüren BYD, yeni SUV modeli Song ile büyük ilgi gördü. İlk 72 saatte 20 bin adet sipariş alan üretici, ilginç bir rekora imza atarken vitrine çıkan aracın Türkiye’de ÖTV indirimi yakalayan Seal U modeliyle benzerliği ise oldukça dikkat çekici. Ülkenizde 1 milyar dolarlık fabrika yatırımına start veren BYD, Türkiye’de üreteceği modeli şimdilik açıklamadı ama Çin’de satış patlaması yaşayan Song, Avrupa’da da merak konusu oldu; işte detaylar...

TÜRKİYE GAZETESİ/ÖZEL- 2000’li yılların başlarında Japon üretici Toyota ve Honda ile başlayan 1. nesil hibrit motor akımı, aradan geçen çeyrek asır sonunda 4 nesile ulaştı. Çinli üreticilerin de markajına giren teknoloji; BYD’nin yeni tanıttığı Song L DM-i modeliyle karşımıza beşinci nesil olarak çıkıyor. Yüksek teknolojilere sahip bu araç dışardan da şarj edilebilir, benzinli motora sahip bir SUV…

YAKIT ORTALAMASI 3.9 LİTRE

Araç ilk bakışta tasarım hatlarıyla dikkat çekse de esas ilgi çeken konu kaputunun altında. PHEV (şarj edilebilir hibrit motor) ünitesine sahip olan Song L DM-i, 74 kW ve 126 Nm torka sahip 1,5 litrelik bir benzinli motora ev sahipliği yapıyor. Bu içten yanmalı motoru 160 kW ve 260 Nm tork değerine sahip elektrikli bir motorla destekleyen BYD; yakaladığı yüzde 46’lık termal verimle adeta teknoloji şovu yapıyor. Araçta 12,9 kWh, 18,3 kWh ve 26,6 kWh'lik batarya paketleri sunuluyor. Müşteri istediği batarya paketi ile aracı satın alabiliyor. Pil kapasitesine göre 75 km, 112 km ve 160 km'lik tamamen elektrik menzil sağlayan otomobil bu sayede şehir trafiğinde istediğiniz mesafeyi sıfır benzin tüketimi ile aşmanızı sağlarken, elektrikli otomobillerin avantajını kaybettiği otoban sürüşlerinde ise tamamen benzinli motorla yol almanızı sağlıyor. Öte yandan tam dolu batarya ve yakıt deposu ile kullanıcısına 1.500 km’lik menzil sunan BYD Song L DM-i; karma yakıt tüketimi olarak 100km’de 3.9 litrelik bir ortalamaya sahip.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLİR Mİ?

Geçtiğimiz yıl Alman üretici VW’nin Çin’de 15 yıllık liderliğine son vererek pazar liderli olan BYD, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de 27 yıl aradan sonra otomotiv yatırımı yapan yabancı marka olarak dikkatleri üzerine çekmişti. 1 milyar dolarlık bütçe ile Manisa’da kurulacak tesis, ilk planlamalara göre yılda 150 bin adet elektrik ve hibrit araç üretim yapacak. 2026 sonunda start verecek fabrika doğrudan 5 bin kişiye de istihdam sağlayacak.

Marka tarafından henüz Türkiye’de üretilecek model konusunda resmi bir açıklama yapılmasa da; hali hazırda ülkemizde satışa sunulan 2 modelinden biri geçtiğimiz hafta hibrit araçlara sağlanan ÖTV teşvikinden faydalanarak ciddi bir rekabet şansı yakaladı. Seal U DM-i model ismi ile Türkiye satışa sunulan modelin, Çin’de birkaç gün önce tanıtılan ve ilk 72 saatte 20 bin adetlik satış talebi alan Song L ve Song Plus DM-i modeli ile benzerlikleri ise ilginç derecede şaşırtıcı. Motor teknik özellikleri neredeyse birebir aynı olan araçların tasarım çizgileri de birbirine çok benziyor. Türkiye ve Avrupa versiyonun makyajlı hali gibi duran Song Plus modeli örneğin Yeni Zelanda’da da birebir aynı araç olarak Sea Lion 6 ismi ile satışa sunuluyor.

TÜRKİYE AVRUPA’NIN 3’CÜ BÜYÜK ÜRETİCİSİ

2024 Temmuz ayının başında açıklanan yatırım kararıyla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır BYD’nin Türkiye yatırımının önemine dikkat çekerek; “Bu kararı, Aralık ayında Çin’e yaptığımız ve BYD’nin 110 bin mühendisiyle günde 32 patent ürettiğine tanık olduğumuz ziyaretten bu yana devam eden görüşme ve istişarelerin ürünüdür” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye’nin Avrupa’nın üçüncü büyük otomotiv üreticisi olduğuna dikkat çeken Bakan Kaçır; “Yeni nesil araçların yüksek yerli katma değerle üretimine yönelik bu yatırım, otomotiv sektörümüze güç katacak. Türkiye’de, 35 milyar doların üzerinde yıllık tutar ile ihracatın lider sektörü olan otomotiv sektöründe yeni nesil ve çevre dostu elektrikli araçlara yönelik dönüşümü öncelikli bir hedef olarak görüyoruz. Türkiye, yeni yatırımlarla otomotiv sektöründe dönüşümün lider ülkesi olacak” şeklinde açıklama yapmıştı…