ÖTV indirimi en çok Çinli BYD'ye yaradı! 2.3 milyon TL'lik araç 1.6 milyon TL'ye inecek

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararla şarj edilebilir hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi. Türkiye’de yatırım kararını açıklayan Çinli BYD’nin D-SUV sınıfında yer alan ve plug-in hibrit motorla ithal edilen Seal U DM-i modeli bu kararla yüzde 30’luk dilimde yar alarak çok ciddi bir fiyat avantajı yakaladı. Aracın şu an 2.3 milyon TL olan fiyatının 1.6 milyon TL'ye inmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Uzun zamandır konuşulan ve sektörde beredeyse hibrit araçların satışını durma noktasına getiren karar Resmi Gazete’de bugün yayınlandı. 7521 Sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde KHK’larda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, benzinli motora ilave olarak araç dışından şarj edilebilen elektrikli motora sahip hibrit araçlardan; motor hacmi 1.600 cc’yi geçmeyen ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 30, motor hacmi 1.600 cc’yi geçmeyen ama ÖTV matrahı bu tutarı aşanlar yüzde 60 ÖTV’ye tabi olacak. Motor hacmi 1.600 cc’yi geçen ancak 1.800 cc’yi geçmeyen ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanlar araçlardan yüzde 70 ÖTV alınması öngörülüyor.

REKABET ŞİMDİ BAŞLIYOR

Türkiye’de 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını geçtiğimiz günlerde açıklayan Çinli üretici BYD; açıklanan yeni düzenlemeyle birlikte önemli bir avantaj yakalamış oldu. Markanın plug-in hibrit modeli Seal U DM-i modelinin ÖTV oranı, alınan yeni kararla yüzde 80’den yüzde 30 oranına düşüyor.

Bu durumda fiyat etiketi 2.3 milyon TL olan aracın yeni fiyatı ise 1.6 milyon TL civarına inmesi bekleniyor. Bu sayede ciddi rekabet avantajı yakalayan model, başta yerli otomobil TOGG olmak üzere C-SUV sınıfında yer alan tüm modellere, bir üst sınıftan gelerek ciddi bir rakip oluyor.

ÖRNEK HESAPLAMA

BYD SEAL U FİYATI HAZİRAN 2024

Aracın vergisiz bedeli: 1.083.333 TL

1.083.333 TL Yüzde 80 ÖTV: 866.667 TL

866.667 TL Ara toplam: 1.950.000 TL

1.950.000 TL Yüzde 20 KDV: 390.000 TL

390.000 TL Toplam: 2.340 bin TL

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI

Aracın vergisiz bedeli: 1.083.333 TL

1.083.333 TL Yüzde 30 ÖTV: 325.000 TL

325.000 TL Ara toplam: 1.408.333 TL

1.408.333 TL Yüzde 20 KDV: 281.666 TL

281.666 TL Toplam: 2.689 bin 999 TL

YENİ MODELLER İÇİN FIRSAT DOĞDU

Türkiye pazarında şarj edilebilir hibrit motora sahip araç satan Alfa Romeo, BMW, Kia, DS, Ford, Jeep, MG, Land Rover ve Volvo gibi markaların yanı sıra son bir yılda ülkemizde satış rekorları kıran Çinli Chery’de geçtiğimiz günlerde yeni şarj edilebilir hibrit modelini duyurmuştu. Açıklanan yeni karar, zaten sektörde beklendiği için bir çok marka bu avantajdan yararlanmak ve rekabet şansı bulabilmek için yeni model planlarını için düğmeye bastı.

PLUG-IN HİBRİT ARAÇ NEDİR?

Şarj edilebilir hibrit, Plug-in hybrid ve PHEV olarak adlandırılan araçlar iki motora sahip olarak karşımıza çıkıyor. Hem aracın bataryasının sağladığı elektrikle çalışan bir motor hem de benzin veya dizel gibi fosil yakıtlarla çalışan bir motora sahip araçlarda, dışardan da şarj desteği alabilen modeller şarj edilebilen hibrit (PHEV) ismini alıyor. Bu araçlar elektrikli motorla genelde 200 km civarında menzil sunarken; benzin ve elektrik ortalamasında ise 1000km’nin üstünde menzil kazanıyor. Yakıt ortalamaları ise 3 litrenin altında seyredebiliyor. Dışarından şarj desteği alamayan ve benzinli motorun gücü ile şarj imkanı bulan elektrikli modellere ise hibrit (HEV) ismi veriliyor. Genellikle elektrikli menzilleri 50 ila 70 km arasında değişen bu modeller 4.5 litre civarında yakıt ortalaması ile dikkat çekiyor. Hibrit modellere göre nispeten daha düşük batarya gücüse sahip olan ve sadece kalkış anında araca destek veren mild hibrit yani hafif hibrit modeller ise MHEV kısaltması ile tanımlanıyor. Bu araçlar elektrik motorunun gücü mesafe alamıyor. Motor gücüne göre 5 ila 7 litre arası tüketim değeri sununa mild hibrit modeller daha çok çevreci yapıları ile dikkat çekiyor.