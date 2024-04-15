Kapalıçarşı'da rekor! Altında savaş rüzgârı: Elinizdekini kaptırmayın

Gram altın serbest, cuma kapanışına göre %0,50 primle 2.455 TL’den yeni haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’da ise satış fiyatı 2.600 TL’nin üzerine çıkarak rekor kırdı. Ons altın 2.355 dolara yükselirken; analistler, “İran-İsrail gerilimi karşılıklı misillemelerle devam edecek gibi görünüyor. Bu sebeple altında düşüşler sınırlı kalabilir ve alım fırsatı olabilir” şeklinde konuşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Bir süredir jeopolitik riskleri fiyatlayan altın fiyatlarında beklenen gerçekleşti. İran hafta sonu İsrail’e, kendi topraklarından bir saldırı düzenledi. Bu ateş, 1 Nisan’da, İsrail’in Şam’daki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırının karşılığı olarak gerçekleşti. İran’ın atağı, bu kadarla sınırlı kaldı. Hafta başı itibarıyla devam eden büyük bir savaş hali yok. Ama İsrail tarafı, buna karşılık vereceğini açıkladı. Geçen hafta 2431 dolarla tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, cuma kapanışını kâr satışlarının da etkisiyle birlikte 2344 dolardan gerçekleştirmişti. Aynı şekilde gram altın da 2529 TL ile rekor kırmış, 2439 TL’den haftayı tamamlamıştı.

15 NİSAN ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Ons altın yeni haftaya 2355 dolar ve gram altın 2455 TL seviyelerine yakın başlangıç yapıyor. İlk fiyatlamalar itibarıyla altın fiyatlarında geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,5 civarında yükseliş gözlemleniyor. Bu arada Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı 2600 TL’nin de üzerine çıktı. 2630 TL test edilirken; bu rakam, tüm zamanların rekoruna da işaret etti. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 600 TL, yarım altın 8 bin 810 TL ve tam altın da 17 bin 283 TL’den satılıyor.

ALTINDA 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Ortadoğu’daki son gelişmelerle ilgili olarak analistler, “Görünen o ki karşılıklı misillemelerle İran-İsrail gerilimi devam edecek. Yani geride kaldı diyemiyoruz. Piyasalar tarafında bu gerginlikleri daha yakından takip ediyor olacağız. Bu sebeple altında yaşanabilecek muhtemel gerilemelerin sınırlı kalabileceği görülebilir” değerlendirmesinde bulunuyor. Altında geri çekilmelerde ilk olarak 2300 dolar desteğinin korunması gerektiği belirtilirken; yükselişlerde, 2380 dolar üzerinde “kalıcılık” sağlanmasının “pozitif” sinyal üretebileceği belirtiliyor.

Son olarak geçen hafta BOFA tarafından yayımlanan bir raporda, ons altın için önümüzdeki 12 aylık süreçte 3000 dolar seviyesinin aşılacağı öngörülmüştü.

FED BEKLENTLERİ VE ALTIN FİYATLARI

Öte yandan güçlü gelen ekonomik verilerin ardından ABD’de, bu yıl 3 adet olan faiz indirimine yönelik beklentiler, 2 adede düştü. Aynı zamanda ilk faiz indiriminin zamanlaması da hazirandan sonraya kaldı. FED’in muhtemel bir faiz indiriminin, eylül ayına bile sarkabileceği fiyatlanmaya başladı. “Şahin FED” beklentisi ile dolar endeksi 106,00’ya yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 4,50’nin üzerine çıktı.

Dolardaki bu güçlenmenin altın fiyatları üzerinde baskı unsuru olabileceğini ifade eden analistler, “Buna rağmen jeopolitik risklerin varlığı ve dünya merkez bankalarının yüklü alımları, altında yaşanacak geri çekilmeleri alım fırsatı yapabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.