Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74 oldu

Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 74 oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1821 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen cevaplar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 73,8 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e çıktı.

2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl 20242025
Ocak 76,274,6
Şubat 76,474,5
Mart 76,274,4
Nisan 76,774,3
Mayıs 76,375,0
Haziran 76,374,6
Temmuz 75,974,2
Ağustos 75,473,5
Eylül 74,974,0
Ekim 74,9 
Kasım 75,6 
Aralık 75,8 
