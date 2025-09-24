Güven endeksi eylül ayında hizmet sektöründe azaldı, perakende ticaret ve inşaat sektöründe arttı
Güncelleme:
Eylül ayında güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe ise yüzde 3,6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni açıkladı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,1 oranında azalarak 111,0 değerini aldı.
Güven endeksi perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini, inşaat sektöründe ise yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.
