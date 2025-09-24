Dolar güne nasıl başladı? İşte kurda son durum

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 41,40'tan tamamladı. Dolar/TL bugün saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,44 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 48,90'dan, sterlin/TL ise 55,97den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyesinde bulunuyor.

İlgili Haber BOTAŞ ile enerji devi Mercuria arasında tarihi anlaşma: 70 milyar metreküplük LNG tedarik edilecek

POWEL'DAN KRİTİK MESAJLAR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD'deki enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemleri varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Fed Başkanı Powell, dün ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki ticaret odasında yaptığı konuşmada, makul temel senaryonun, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin nispeten kısa ömürlü olacağı olduğunu belirterek, daha yüksek ve daha kalıcı bir enflasyon riskini dikkatlice değerlendirip yöneteceklerini ifade etti.

Analistler, Powell'ın enflasyon risklerine yönelik vurgusunun para politikasındaki gevşemenin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentisini desteklediğini söyledi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMLERİNE İLİŞKİN SORU İŞARETLERİ DEVAM EDİYOR

Fed'den beklenen faiz indirimlerinin boyutuna ilişkin soru işaretlerinin devam etmesiyle dolar endeksinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.