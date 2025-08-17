Kara yollarında yeni dönem... Yollarda hız tuzağı sona eriyor!

GAMZE ERDOĞAN - Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türkiye genelinde kara yollarındaki hız sınırları ve trafik işaretlemelerinde standart uygulama sağlanması için yeni genelge yayımladı.

Resmî Gazete’de yayımlanan genelgeye göre, kara yolu üzerindeki hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve ilgili diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendirilecek. Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolları başta olmak üzere, ülke genelindeki kara yollarında uygulanmakta olan işaretlemelerle düşürülen hız sınırları belirlenen teknik kriterler esas alınarak yeniden gözden geçirilecek. Meskûn mahal dışında tesis edilmiş olan hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek. Okul, hastane bölgesi gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak. Yolun yapısı, trafik yoğunluğu, yaya hareketliliği gibi hususlar dikkate alınarak uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi sağlanacak. Değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen kesimlerde yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş tarafından yaya geçidi, durak uygulamasının sonlandırılması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren orta refüj açıklıklarının kapatılması, trafik işaretlemelerinin kaldırılması gibi gerekli düzenlemeler yapılacak. Şehirler arası kara yollarında meskûn mahal levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden değerlendirilecek.

KAFA KARIŞIKLIĞINA SON

Belediyelerin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yerleşim yeri içinden geçen taşıma kapasitesi yüksek yollarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınarak hız sınırları yeniden gözden geçirilecek. Hız sınırı düzenlemeleri ile trafik levhalarına ilişkin uygulamalar “Trafik işaret levhaları mümkün olduğunca az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır” ilkesi doğrultusunda standardize edilecek ve yol kullanıcıları açısından daha algılanabilir hâle getirilecek. Yapılacak çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek, birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda 1 Eylül’e, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar sonuçlandırılacak.

SÜRÜCÜLERİN ÇOĞU TRAFİK LEVHALARINI ANLAMIYOR

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Yiğit Dedeoğlu da hız limitlerinin belirlenirken yalnızca kâğıt üzerindeki standartların değil, yol yapısı, kaza verileri, trafik yoğunluğu ve sürücü profilinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sürücü kurslarının eğitim kalitesinin bu süreçte önemli bir rol oynadığını söyleyen Dedeoğlu, sürücülerin büyük çoğunluğunun trafik levhalarının önemini tam olarak kavrayamadığını, levhaları ne takip ettiklerini ne de anlamlarını bildiklerini ifade etti. Bu durumun trafikte güvenlik ve düzen açısından ciddi bir problem oluşturduğunu söyleyen Dedeoğlu, çözümün sadece trafik levhalarının doğru uygulanmasıyla sınırlı kalmadığını belirtti.

LİMİTLER YOL KALİTESİNE GÖRE BELİRLENMELİ

Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe’ye göre, öncelikle hız limitlerini belirleyen trafik levhalarının yeniden ele alınması gerekiyor. Mevcut sistemde hız sınırlarının başlangıçları belirtilse de bu sınırlamanın nerede sona erdiğine dair yeterli işaretleme bulunmadığına dikkat çeken İntepe, ayrıca şehir içi ve şehir dışı güzergahlarda hız limitlerinin standart değil, yolun fiziksel şartlarına ve çevresel faktörlere göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Sadece levhaları yenilemenin yeterli olmayacağını dile getiren İntepe, sürücü davranışlarının bilimsel yöntemlerle incelenmesi gerektiğini ifade etti. Motosikletler de dahil tüm araçların trafik güvenliği kapsamına alınması gerektiğini de ifade eden İntepe “Kuralların dışına çıkan ticari araçlara ağır cezalar getirilmeli, ehliyet sistemi ve sürücü eğitimi köklü şekilde yenilenmeli” dedi.