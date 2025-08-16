Ayçiçek yağı, un, yumurta... Memur maaşına teklif edildi, 1.000 TL ile marketten alındıklarıyla tepki gösterdiler

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisi, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuca odaklandı.

İlk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam isteyen Memur-Sen'in beklentisine karşılık hükümet ilk teklifinde, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam önerdi. Bugün açıklanan ikinci teklifte ise taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi.

Hükümetin iki teklifinden de memnun olmayan memur sendikalarından bir biri ardında tepkiler gelmeye devam ediyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, teklifin açıklandığı gün "Kabul edilemez" derken, sendikaya bağlı Eğitim-Bir-Sen iş bırakma kararı aldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ise marketten 1.000 TL'ye aldığı ürünlerle tepkisini dile getirdi.

"BİN LİRAYA İLE ALINACAK ÜRÜNLER BURADA GÖRDÜKLERİNİZDİR"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlık ve sosyal hizmet kolundaki müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Kamu işvereniyle bu süreçte toplu sözleşme sürecimiz devam ederken dün Kamu İşveren Heyeti'nin bildiğiniz gibi ilk olarak 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için yüzde 4+4 teklif etmişti. Dün de taban aylığa bin lira zam teklifi geldi. Değerli arkadaşlar, bin liraya ile alınacak ürünler burada gördüklerinizdir. Hekime, hemşireye, ebeye, paramediğe, hizmetliye, genel idari hizmetler sınıfına, eczacıya, sosyal hizmet uzmanına, psikoloğa, kısacası sağlık ve sosyal hizmet alanında ve tüm memurların arasında, mühendise, öğretmene, bütün çalışanlara reva gördüğü zam buradaki aldıklarımız. Bu kabul edilebilir değildir" açıklamasında bulundu.

"TEKLİFİN TEKRAR DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Doğan, bin liralık alışveriş karşılığında aldığını belirttiği 5 litre yağ, bir koli yumurta, bir paket un, bir paket çay ve bir paket toz şekeri göstererek, "Bu dört kişilik bir aile için kaç gün gider? Bunu Kamu İşveren Heyeti'ne sormuş oluyorum. Bunun hesabını kendileri yapsın. Yani bunun içinde süt yok. Okul açılacak ve kırtasiye giderleri, eğitim giderleri, servis giderleri yok. Yani bu daha mutfağın ocağına bile gitmeyecek şekilde. Bunu tekrar Kamu İşveren Heyeti'nin değerlendirmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TALEP OLARAK SUNDUĞUMUZ 77 İSTEĞİMİZ VAR"

Doğan, bugün gerçekleştirdikleri toplantıda da Sağlık-Sen olarak verdiklerini ve bu çerçevede Kamu İşveren Heyeti ile müzakerelerini devam ettirdiklerini sözlerine ekleyerek, "Sürecimiz, müzakeremiz devam ediyor. Kamu İşveren Heyeti'ne talep olarak sunduğumuz 77 talebimiz var. Bunların içerisinde 40'a yakın meslek grubu yani hekimi, hemşireyi, sosyal hizmet uzmanı, psikoloğu, laboratuvar tekliflerini, anestezi tekliflerini, bütün meslek gruplarını alakadar eden konular var. Biz bu konuları dersimize iyi çalışarak ve sahadan 11 aylık çalışmanın sürecinde bakanlık yetkililerine sunduk. Tabii bakanlık da bu konuda Kamu İşveren Heyeti de bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor" dedi.

Teklifin yeniden gözden geçirilmesini isteyen Doğan, eylemlerinin devam edeceğini ve 18 Ağustos Pazartesi Tandoğan Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini bildirdi.