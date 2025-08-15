Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinden ortak basın açıklaması: Kararlılığımızı göstermek için buradayız

Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinden ortak basın açıklaması: Kararlılığımızı göstermek için buradayız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinden ortak basın açıklaması: Kararlılığımızı göstermek için buradayız
Sağlık, Toplu Sözleşme, Eylem, Memur-Sen, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün Aksaray Meydanında, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşvereni’nin sunduğu teklifi kabul etmeyen Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinin de katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. 

Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Cesur Öztürk ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinin katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinden ortak basın açıklaması: Kararlılığımızı göstermek için buradayız - 1. Resim

Açıklamalarda dikkat çeken satır başları şu şekilde:

''8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşvereni’nin sunduğu teklife karşı, ortak irademizi, sesimizi ve kararlılığımızı göstermek için buradayız.
Sorunların masada çözülmesi imkânı varken, Kamu İşvereninin yetersiz ve adaletsiz teklifi; kamu görevlilerini ve emeklileri meydanlara ve eylemlere mecbur bırakmıştır. ''

''Bildiğiniz üzere, Kamu işvereni 
2026 için % 10 + 6, 2027 için 4 + 4 zam önerisinde bulunmuştur. Bu teklif, memurun emeğini, alın terini yok sayan; yetersiz bir tekliftir. Bu teklif, kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır. Bu teklif; Memurun emeğini değersizleştiren, yılların birikimini yok sayan, çalışma barışını zedeleyen bir yaklaşımdır. ''

Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinden ortak basın açıklaması: Kararlılığımızı göstermek için buradayız - 2. Resim

Gerçekleşen basın toplantısında Memur-Sen teklifini; 

2026 yılı için:

İlk 6 ay %10 refah payı + 10.000 TL taban aylık artışı + %25 oranında zam
İkinci 6 ay %20 oranında zam

2027 yılı için:

İlk 6 ay 7.500 TL taban aylık artışı + %20 oranında zam
İkinci 6 ay %15 oranında zam şeklinde açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı! Bir dakika bile oynamadan Portekiz Ligi'ne gittiİkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır'ın katilleri suç makinası çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'den İsrail'e çok sert Filistin tepkisi - GündemAK Parti'den İsrail'e çok sert Filistin tepkisi43 yıldır sulama yapılan gölet kuraklığa yenik düştü! Köylüler zemini kazmaya başladı - GündemDurum ciddi! Köylüler zemini kazmaya başladıKampüsü domuz sürüsü bastı, havlayarak kovaladı! İzleyenler ne olduğunu anlayamadı - GündemKampüsü domuz sürüsü bastı, havlayarak kovaladı! İzleyenler ne olduğunu anlayamadıİkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır'ın katilleri suç makinası çıktı - Gündemİkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır'ın katilleri suç makinası çıktıMersin'in iki ilçesi alev alev! Mahalleler boşaltıldı, evler küle döndü - Gündem2 ilçe alev alev! Evler küle döndü73 ilde uyuşturucu operasyonu! 1695 zanlı yakalandı - Gündem73 ilde uyuşturucu operasyonu! 1695 zanlı yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...