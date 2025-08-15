Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinden ortak basın açıklaması: Kararlılığımızı göstermek için buradayız

Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Cesur Öztürk ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinin katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Açıklamalarda dikkat çeken satır başları şu şekilde:

''8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşvereni’nin sunduğu teklife karşı, ortak irademizi, sesimizi ve kararlılığımızı göstermek için buradayız.

Sorunların masada çözülmesi imkânı varken, Kamu İşvereninin yetersiz ve adaletsiz teklifi; kamu görevlilerini ve emeklileri meydanlara ve eylemlere mecbur bırakmıştır. ''

''Bildiğiniz üzere, Kamu işvereni

2026 için % 10 + 6, 2027 için 4 + 4 zam önerisinde bulunmuştur. Bu teklif, memurun emeğini, alın terini yok sayan; yetersiz bir tekliftir. Bu teklif, kabul edilebilir olmaktan çok uzaktır. Bu teklif; Memurun emeğini değersizleştiren, yılların birikimini yok sayan, çalışma barışını zedeleyen bir yaklaşımdır. ''

Gerçekleşen basın toplantısında Memur-Sen teklifini;

2026 yılı için:

İlk 6 ay %10 refah payı + 10.000 TL taban aylık artışı + %25 oranında zam

İkinci 6 ay %20 oranında zam

2027 yılı için:

İlk 6 ay 7.500 TL taban aylık artışı + %20 oranında zam

İkinci 6 ay %15 oranında zam şeklinde açıkladı.