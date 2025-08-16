Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gümrük mevzuatına ilişkin bazı esaslarda düzenlemeye gidildi

Gümrük mevzuatına ilişkin bazı esaslarda düzenlemeye gidildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Gümrük mevzuatına ilişkin bazı esaslarda düzenlemeye gidildi
Teknoloji, İhracat, Ticaret Bakanlığı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dahilde işleme rejimi ve basitleştirilmiş gümrük beyannamesi uygulamasına ilişkin bazı esaslar yeniden belirlendi.

Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre, kararla, Türkiye'de katma değer sağlayan ve teknolojik dönüşüme öncülük edebilecek ihracatçılara dahilde işleme rejimi kapsamında kolaylık sağlanması amaçlandı.

Bu kapsamda, rejim uygulamalarının ve risk değerlendirmelerinin veri analizi yapılarak yürütülmesine yönelik mevzuat altyapısı oluşturuldu.

Düzenlemeyle, ihraç ürünlerinin teknoloji seviyesinin artırılması hedeflendi.

Karara göre, dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlar belirlenecek istisnai haller dışında belge süresi içerisinde gerçekleştirilecek. Belge kapsamında ek süreler bu karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenecek.

Öte yandan, Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı kapsamında düzenlenen basitleştirilmiş gümrük beyannamesine ilişkin esaslar belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
