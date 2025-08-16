Fırsatçılığın bu kadarı! Tırpan fiyatları 1 ayda fırladı, üretici isyan etti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık hasadı başladı. Fındık bahçelerinde ot temizliği, verimli bir hasat için kritik adımlar arasında yer alıyor.

Ancak bu yıl artan iş gücü ihtiyacı, tırpan ustalarının ücretlerini neredeyse ikiye katladı.

Üreticiler, bu durumu "fırsatçılık" olarak nitelendirirken, TMO'nun açıkladığı 200 TL'lik fındık alım fiyatının bu maliyetler karşısında üreticiyi zarara uğrattığını söylüyor.

ÜRETİCİNİN KAZANCI SIFIRLANIYOR

Alaplı'da üretim yapan bir çiftçi, "Hasat başlamadan önce 4.500 liraya anlaşıyorduk. Şimdi fiyat 7.000 liraya çıkıyor. Mazot, gübre, ilaç zaten cep yakıyor. 200 TL'lik fiyatla bu masrafları karşılamak imkânsız" dedi.

Tırpan ücretlerindeki artışa ek olarak, hasatta çalışacak işçilerin yevmiyelerinin de yüksek olması, sezon sonu üretici kazancını neredeyse sıfırlıyor. Üreticiler, alım fiyatlarının maliyetler dikkate alınarak güncellenmesini talep ediyor.