Fırsatçılığın bu kadarı! Tırpan fiyatları 1 ayda fırladı, üretici isyan etti

Fırsatçılığın bu kadarı! Tırpan fiyatları 1 ayda fırladı, üretici isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Fırsatçılığın bu kadarı! Tırpan fiyatları 1 ayda fırladı, üretici isyan etti
Fırsatçılık, Fındık Hasadı, TMO, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta fındık hasadı öncesi günlük 4500 TL olan tırpan fiyatları, hasat sonrası 7 bin liraya kadar çıktı. Üreticiler, bu durumu fırsatçılık olarak nitelerken "200 TL'lik fiyatla bu masrafları karşılamak imkânsız" ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık hasadı başladı. Fındık bahçelerinde ot temizliği, verimli bir hasat için kritik adımlar arasında yer alıyor.

Ancak bu yıl artan iş gücü ihtiyacı, tırpan ustalarının ücretlerini neredeyse ikiye katladı.

Fırsatçılığın bu kadarı! Tırpan fiyatları 1 ayda fırladı, üretici isyan etti - 1. Resim

Üreticiler, bu durumu "fırsatçılık" olarak nitelendirirken, TMO'nun açıkladığı 200 TL'lik fındık alım fiyatının bu maliyetler karşısında üreticiyi zarara uğrattığını söylüyor.

Fırsatçılığın bu kadarı! Tırpan fiyatları 1 ayda fırladı, üretici isyan etti - 2. Resim

ÜRETİCİNİN KAZANCI SIFIRLANIYOR

Alaplı'da üretim yapan bir çiftçi, "Hasat başlamadan önce 4.500 liraya anlaşıyorduk. Şimdi fiyat 7.000 liraya çıkıyor. Mazot, gübre, ilaç zaten cep yakıyor. 200 TL'lik fiyatla bu masrafları karşılamak imkânsız" dedi.

Fırsatçılığın bu kadarı! Tırpan fiyatları 1 ayda fırladı, üretici isyan etti - 3. Resim

Tırpan ücretlerindeki artışa ek olarak, hasatta çalışacak işçilerin yevmiyelerinin de yüksek olması, sezon sonu üretici kazancını neredeyse sıfırlıyor. Üreticiler, alım fiyatlarının maliyetler dikkate alınarak güncellenmesini talep ediyor.

