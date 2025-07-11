Karadeniz'den 167 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı

Karadeniz Bölgesi'nden yılın 6 ayında yapılan su ürünleri ihracatı 167 milyon 191 bin 155 dolara ulaştı. En fazla satış ise 60 milyon dolar ile Rusya'ya yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz'den yılın ilk yarısında 28 ülkeye dış satım yapıldı. Bu kapsamda bölgeden ocak-haziran döneminde 23 bin 350 ton su ürünü ihraç edilerek, 167 milyon 191 bin 155 dolar gelir sağlandı. Su ürünlerine en çok talep Rusya Federasyonu, Yunanistan ve Belarus'tan geldi.

Karadeniz'den yılın ilk yarısında Rusya Federasyonu'na 60 milyon 220 bin 763, Yunanistan'a 18 milyon 884 bin 213, Belarus'a da 16 milyon 118 bin 724 dolarlık su ürünü dış satımı yapıldı.

Bölgeden, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Tayvan, Bulgaristan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Avusturya ve Endonezya'ya da su ürünü ihraç edildi.

"İHRACAT HACMİMİZİ DAHA DA YUKARI TAŞIMAYA ODAKLANACAĞIZ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz'in su ürünleri ihracatında yılın 6 ayını oldukça verimli tamamladığını söyledi.

Su ürünleri ihracatından elde edilen gelirin sektördeki istikrarlı büyümeyi net şekilde ortaya koyduğunu belirten Kalyoncu, "Özellikle Rusya Federasyonu, Yunanistan ve Belarus gibi geleneksel pazarlarımızda güçlü bir talep görmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra yeni pazarlara açılmış olmamız, ihracatımızın coğrafi çeşitliliğini artırma hedefimiz açısından son derece kıymetlidir." dedi.

Kalyoncu, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında Karadeniz'in önemli bir merkez konumunda olduğunu vurgulayarak, "Bölge olarak ihracattaki payımızı daha da artırmak, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek ve ürün çeşitliliğini geliştirmek en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." diye konuştu.

Yılın geri kalan döneminden de beklentilerinin yüksek olduğunu bildiren Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci yarısında da mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirerek yeni pazarlara açılmaya, ihracat hacmimizi daha da yukarı taşımaya odaklanacağız. Gerek sektör temsilcilerimizle yürüttüğümüz koordineli çalışmalar gerekse ihracatçılarımızın kaliteye ve sürdürülebilirliğe verdiği önem, bu hedeflerimize ulaşmamızda en büyük güvencemizdir."