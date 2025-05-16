‘Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik! Herkes kurye olamayacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ‘Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile motokuryelerin kayıt altına alındığını ayrıca kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerini üç ay süreyle ücretsiz uzatacaklarını bildirdi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ndeki Değişiklik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacaklarını kaydetti. Yeni uygulama ile herkes kurye olamayacak. İşte düzenleme ile getirilen yenilikler:

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- Motokuryelere P1 yetki belgesi zorunluluğu getirilirken suça karışmış ve hüküm giymiş kişiler kurye olamayacak.

- Kuryelerin giydikleri reflektif yelek üzerinde ‘KURYE’ ibaresi ile firmaların U-Net numaralarının bulunması zorunlu olacak.

- Firmalar istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirecek.

- En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek.

- Yönetmelik ile birlikte motokuryelerin uzun süreli veya finansal kiralamalı taşıtları da kullanmalarına ve kurye işletmecilerinin ilk 6 ay içerisinde yetki belgelerine kaydedecekleri 15 yaşına kadar olan taşıtların kullanılmasına da imkân sağlanıyor. Kurye işletmeciliğinde şoförler dışında teslimatı yapan kuryeler için Kurye Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu getirildi.

- Teslimi mümkün olmayan adreslere kurye gönderisi kabulü yapılması ve kurye faaliyetlerinde herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklandı.

- Alıcının talebi ve gönderinin kabulü hâlinde, kurye gönderisi teslim sırasında kontrol edilebilecek.

- Teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek.

- Düzenleme ile biletli yolcu taşımacılığı yapan taşımacılar için 20 adedi geçmemek üzere 18-24 koltuklu taşıtların da kullanılmasına imkân tanındı.

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KADIN ŞOFÖR İSTİHDAMINA TEŞVİK

Kadın şoför istihdamını artırmak için yeni teşvikler getirildi. Buna göre istihdam edilen her kadın şoför için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlanacak. Hâlihazırda 3 bin 19 lira olan taşıt kartı ücreti söz konusu indirim ile 150 lira olacak. Ayrıca son bir yılda taşıtlarının yüzde 10’u kadar kadın şoför istihdam eden fi rmaların yetki belgeleri üç ay süreyle ücretsiz uzatılacak.