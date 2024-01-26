Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor

    Kargo şirketleri gönderim ücretlerine ciddi zam yaptı. Tartıda 5 gram ancak gelebilen bir zarf bile şehir içi ya da uluslararası 100-300 lira aralığında alıcısına ulaştırılıyor. 200 liradan başlayan kolilenmiş paketlerin gönderim fiyatı ise 1.000 lirayı buluyor. e-Ticaret şirketleri ve tüketiciler durumdan şikâyetçi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
    Kargo, Zarf, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Kargo ücretlerine 2023 yılı içinde yüzde 60 zam geldi. Şirketler yılbaşında yüzde 10 daha zam yapınca fiyatlar uçuşa geçti. Artık kargo göndermek lüks hâline geldi. Bundan 3 yıl önce, 2021’de 10 kilogramlık bir paket 20 liraya gönderilirken, bugün bu rakam ortalama 400 liraya kadar yükseldi. Bazı şirketlerde ise fiyatlar 1.000 liraya kadar çıkıyor. Kargo gönderimlerinde fiyatlar, kargonun ağırlığı ve gidecek mesafeye göre belirleniyor. 5 gramlık bir zarf göndermek bile 110 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkıyor. 

    AYNI GÜNE FARKLI FİYAT

    İstanbul’dan Antalya’ya bir zarf göndermek ortalama 180 lira. Ancak bu zarfı aynı gün teslim istenirse rakam 300 liraya kadar yükseliyor. 

    İLÇELER ARASI TARİFE

    Şehirler arası fiyatlar bu durumda iken, ilçeler arasında da çok fiyat farkı olmuyor. İstanbul ile Antalya arasında gönderilen 211 liralık bir zarf gönderimi, İstanbul içinde Beylikdüzü-Maslak arasında 170 liraya taşınıyor. Şayet 10 kiloluk bir koli göndermek isterseniz orada da fiyatlar 150 liradan başlayıp 1.183 liraya kadar çıkıyor. Şirketlerin taşıma fiyatları arasında ciddi farklılıklar görülüyor.

    ZAMLAR ETİKETE YANSIYOR

    Tüketiciler dışında e-Ticaret siteleri de kargo ücretlerine gelen zamlardan şikâyet ediyor. Birçok şirket yapılan alışverişlerde ‘ücretsiz kargo’ kampanyalarını bitirmiş durumda. Bazı e-Ticaret şirketleri ancak belli rakamlar üzerinde alışveriş yapıldığında bu tür kampanyaları uyguluyor. e-Ticaret’ten satış yapan işletmeler kargo ücretlerine gelen zamları ürünlere yansıtmak zorunda olduklarını belirtiyor. e-Ticaret işiyle uğraşan Sibel Selvi “Eskiden 200 liralık bir kazağı İstanbul içinde 10 liraya gönderiyorduk. Şimdi aynı kazak için 70-80 lira kargo ücreti isteniyor. Bunu mecburen ürün fiyatına yansıtmak durumundayız” diye konuştu.

    EN ÇOK ŞİKAYET ALAN SEKTÖR

    Taşımacılık şirketleri pandemiyle birlikte hızlı büyümesini sürdürüyor. Birçok şirket istihdam rakamlarını yüzde 100’ün üzerinde arttırmış durumda. Kargo ücretlerine de 2022 yılı sonu itibarıyla yüzde 80-100 arasında zam geldi. Kargo şirketleri bu kadar hızlı büyürken, tüketiciler tarafında ise en büyük şikâyeti alan sektör olarak öne çıktı. En çok şikâyetler “geç, eksik ya da kırık ürün teslimatları ile adres bulunamaması” olarak göze çarpıyor. Yapılan araştırmalarda kargo sektörü, 2023 yılında 7 milyar 600 milyon paket teslimi gerçekleştirdi. Sektör 1 milyondan fazla kişiye de istihdam sağlıyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KargoZarf
    Haberler > Ekonomi > Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Merkez Bankası 45 dedi, faiz 2,5 puan arttı - EkonomiMerkez Bankası 45 dedi, faiz 2,5 puan arttıMutlu değiller! Çalışanların %44’ü iş değiştirmeyi düşünüyor - EkonomiÇalışanların yüzde 44’ü yeni iş istiyorAyçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirim - EkonomiAyçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirimEmekliye ek zam için son bir adım! SSK ve Bağ-Kur maaş farkı ne zaman ödenecek? - EkonomiEmekliye ek zam için son bir adım!SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49.25'lik zam Meclis'te kabul edilerek yasalaştı - EkonomiYüzde 49,25 zam TBMM'den geçtiTürkiye faizde dünya dördüncüsü oldu - EkonomiTürkiye faizde dünya dördüncüsü olduABD büyüme verileri açıklandı - EkonomiABD büyüme verileri açıklandıPiyasaların beklediği karar açıklandı! Avrupa Merkez Bankası faize dokunmadı - EkonomiAvrupa Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladıMHP'den emekli maaşı çıkışı: Prim-maaş dengesi için düzenleme şart! - EkonomiMHP'den hükümete emekli maaşlarına düzenleme önerisi!Doğalgaz ve elektriğe zam var mı? Bakan Bayraktar merak edilen soruyu cevapladı - EkonomiBakan Bayraktar merak edilen soruyu cevapladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...