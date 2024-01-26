Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor

Kargo şirketleri gönderim ücretlerine ciddi zam yaptı. Tartıda 5 gram ancak gelebilen bir zarf bile şehir içi ya da uluslararası 100-300 lira aralığında alıcısına ulaştırılıyor. 200 liradan başlayan kolilenmiş paketlerin gönderim fiyatı ise 1.000 lirayı buluyor. e-Ticaret şirketleri ve tüketiciler durumdan şikâyetçi.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Kargo ücretlerine 2023 yılı içinde yüzde 60 zam geldi. Şirketler yılbaşında yüzde 10 daha zam yapınca fiyatlar uçuşa geçti. Artık kargo göndermek lüks hâline geldi. Bundan 3 yıl önce, 2021’de 10 kilogramlık bir paket 20 liraya gönderilirken, bugün bu rakam ortalama 400 liraya kadar yükseldi. Bazı şirketlerde ise fiyatlar 1.000 liraya kadar çıkıyor. Kargo gönderimlerinde fiyatlar, kargonun ağırlığı ve gidecek mesafeye göre belirleniyor. 5 gramlık bir zarf göndermek bile 110 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkıyor.

AYNI GÜNE FARKLI FİYAT

İstanbul’dan Antalya’ya bir zarf göndermek ortalama 180 lira. Ancak bu zarfı aynı gün teslim istenirse rakam 300 liraya kadar yükseliyor.

İLÇELER ARASI TARİFE

Şehirler arası fiyatlar bu durumda iken, ilçeler arasında da çok fiyat farkı olmuyor. İstanbul ile Antalya arasında gönderilen 211 liralık bir zarf gönderimi, İstanbul içinde Beylikdüzü-Maslak arasında 170 liraya taşınıyor. Şayet 10 kiloluk bir koli göndermek isterseniz orada da fiyatlar 150 liradan başlayıp 1.183 liraya kadar çıkıyor. Şirketlerin taşıma fiyatları arasında ciddi farklılıklar görülüyor.

ZAMLAR ETİKETE YANSIYOR

Tüketiciler dışında e-Ticaret siteleri de kargo ücretlerine gelen zamlardan şikâyet ediyor. Birçok şirket yapılan alışverişlerde ‘ücretsiz kargo’ kampanyalarını bitirmiş durumda. Bazı e-Ticaret şirketleri ancak belli rakamlar üzerinde alışveriş yapıldığında bu tür kampanyaları uyguluyor. e-Ticaret’ten satış yapan işletmeler kargo ücretlerine gelen zamları ürünlere yansıtmak zorunda olduklarını belirtiyor. e-Ticaret işiyle uğraşan Sibel Selvi “Eskiden 200 liralık bir kazağı İstanbul içinde 10 liraya gönderiyorduk. Şimdi aynı kazak için 70-80 lira kargo ücreti isteniyor. Bunu mecburen ürün fiyatına yansıtmak durumundayız” diye konuştu.

EN ÇOK ŞİKAYET ALAN SEKTÖR

Taşımacılık şirketleri pandemiyle birlikte hızlı büyümesini sürdürüyor. Birçok şirket istihdam rakamlarını yüzde 100’ün üzerinde arttırmış durumda. Kargo ücretlerine de 2022 yılı sonu itibarıyla yüzde 80-100 arasında zam geldi. Kargo şirketleri bu kadar hızlı büyürken, tüketiciler tarafında ise en büyük şikâyeti alan sektör olarak öne çıktı. En çok şikâyetler “geç, eksik ya da kırık ürün teslimatları ile adres bulunamaması” olarak göze çarpıyor. Yapılan araştırmalarda kargo sektörü, 2023 yılında 7 milyar 600 milyon paket teslimi gerçekleştirdi. Sektör 1 milyondan fazla kişiye de istihdam sağlıyor.