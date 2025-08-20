Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaymakam da katıldı! Kula'da protokollü hasat

Manisa'nın Kula ilçesinde, Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve protokolün katılımıyla kavun hasadı gerçekleştirildi. 

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Ayvatlar Mahallesi'nde kavun hasadı yapıldı. Düzenlenen hasat programına Kula Kaymakamı Talha Altuntaş'ın yanı sıra ilçe protokol üyeleri de katıldı.

Ayvatlar Mahalle Muhtarı Ali Uğurlu, köyde üretim yapan çiftçilerle birlikte hasadı protokol üyeleriyle paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Köyümüzdeki çiftçilerimizle birlikte kavun hasadını protokolümüzle yapmak istedik. Katılımlarından dolayı Kaymakamımız Sayın Talha Altuntaş ve protokol üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇİFTÇİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kaymakam Talha Altuntaş ise üreticiye her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, "Çiftçimizin her zaman yanındayız. Üreten, alın teriyle toprağı bereketlendiren tüm çiftçilerimizi tebrik ediyor, bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ayvatlar'da gerçekleştirilen kavun hasadı, üreticiler ile protokol üyelerini bir araya getirerek bereketli sezonun sevincini paylaştı.

