Kayseri Kocasinan'da biçerdöver fiyatları belli oldu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde biçer döver fiyatları belli oldu. İlçeye bağlı tüm mahallelerde biçerdöver fiyatı 500 TL olacak.
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş; ilçeye bağlı tüm mahallelerde çerezlik ayçiçeği için biçerdöver fiyatının 500 TL olduğunu açıkladı.
Başkan Abdulkadir güneş açıklamasında; "31 Temmuz'da yapılan toplantı neticesinde Kocasinan ilçemize bağlı tüm mahallelerimizde çerezlik ayçiçeği için dekara biçerdöver fiyatı 500 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.
