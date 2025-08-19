Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayseri Kocasinan'da biçerdöver fiyatları belli oldu

- Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde biçer döver fiyatları belli oldu. İlçeye bağlı tüm mahallelerde biçerdöver fiyatı 500 TL olacak.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş; ilçeye bağlı tüm mahallelerde çerezlik ayçiçeği için biçerdöver fiyatının 500 TL olduğunu açıkladı.

Başkan Abdulkadir güneş açıklamasında; "31 Temmuz'da yapılan toplantı neticesinde Kocasinan ilçemize bağlı tüm mahallelerimizde çerezlik ayçiçeği için dekara biçerdöver fiyatı 500 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

