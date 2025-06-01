Kimi ücretsiz veriyor, kimi 15 milyon TL istiyor! İşte Türkiye’de bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar

İş kurmak isteyenler için önemli bir kaynak hazırlandı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 68 firma, franchise ve bayilik şartlarını paylaştı. Giriş bedelinden royalty ücretine kadar birçok detayın yer aldığı listede, düşük maliyetle iş kurmak isteyenlere yönelik fırsatlar da dikkat çekiyor. İşte bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar...

Türkiye'de franchise sektörü hızlı büyüyor. Ekonomist Dergisi'ne göre, 3.700’e yakın marka franchise sistemiyle faaliyet gösteriyor. Ülkede 50 binden fazla şube doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlıyor. Franchise sisteminin ticaret hacmi 55 milyar dolara ulaştı; 2025’te 60 milyar doları aşması bekleniyor.

FRANCHISE SİSTEMİ 55 MİLYAR DOLARLIK HACME ULAŞTI

Franchise markaları, yatırımcılara artık sadece isim hakkı değil; lokasyon seçimi, mimari danışmanlık, eğitim, pazarlama ve stok yönetimi gibi alanlarda da destek sunuyor. Küçük metrekareli kiosklar ve ilk yıl ücretsiz royalty gibi modeller, girişimcilerin başlangıç maliyetlerini düşürüyor.

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE MİKRO FRANCHISE FIRSATLARI

UFRAD Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, düşük maliyetli mikro franchise modellerinin özellikle kadın ve genç girişimciler için avantaj sunduğunu belirtti. Aydın'a göre, sağlıklı hayat, butik kahve, dijital eğitim gibi sektörlerde düşük sermayeyle iş kurmak mümkün hale geldi.

DARK KITCHEN VE NAIL BAR DÖNEMİ

Pandemi sonrası ortaya çıkan dark kitchen (yalnızca paket servise yönelik mutfaklar) konsepti, düşük maliyetle işletme kurmak isteyenlere fırsat sunuyor. Ayrıca nail bar (Tırnak bakım salonu), makyaj stüdyosu gibi küçük metrekareli güzellik hizmetleri de popüler hale geldi.

FRANCHISE GİRİŞİMCİLERİNİ BEKLEYEN ZORLUKLAR

Sektör büyüse de bazı zorluklar dikkat çekiyor:

Yüksek enflasyon nedeniyle artan maliyetler ve finansmana erişim güçlükleri, Büyük şehirlerde yükselen kira giderleri, Nitelikli personel bulamama ve iş gücü sirkülasyonu, Kayıt dışı uygulamalar ve denetim eksiklikleri.

TÜRK MARKALARI YURT DIŞINDA DA GÜÇLÜ

Suudi Arabistan, BAE, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkeler, Türk franchise markalarının büyüme alanları arasında öne çıkıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika gibi pazarlarda ise rekabetin daha yoğun ve regülasyonların daha sıkı olması nedeniyle yerel iş ortaklarıyla çalışmak büyük önem taşıyor.

🔴TÜRKİYE'DE FRANCHISE-BAYİLİK VEREN 68 FİRMA VE ŞARTLARI

Ekonomist Dergisi'nin derlemesine göre, Türkiye genelinde 68 firma 2025 yılında franchise-bayilik şartlarını açıkladı.

Gıda, kahve, temizlik, kişisel bakım ve eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren markalar, girişimcilere düşük sermayeyle iş kurma imkânı sunuyor. Şartlar arasında isim hakkı bedeli, yatırım maliyeti ve işletme desteği gibi kriterler öne çıkıyor. Bazı markalar ise kadın girişimcilere özel avantajlar sağlıyor.

Franchise'lara özel düzenlenen kampanyalar ve destekler ise firmadan firmaya değişiyor.

İşte Türkiye'de Franchise-bayilik veren 68 firma ve sunduğu şartlar...