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Haberler > Ekonomi > Kimi ücretsiz veriyor, kimi 15 milyon TL istiyor! İşte Türkiye’de bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar

Kimi ücretsiz veriyor, kimi 15 milyon TL istiyor! İşte Türkiye’de bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar

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Kimi ücretsiz veriyor, kimi 15 milyon TL istiyor! İşte Türkiye’de bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar
Ekonomi Haberleri

İş kurmak isteyenler için önemli bir kaynak hazırlandı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 68 firma, franchise ve bayilik şartlarını paylaştı. Giriş bedelinden royalty ücretine kadar birçok detayın yer aldığı listede, düşük maliyetle iş kurmak isteyenlere yönelik fırsatlar da dikkat çekiyor. İşte bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar...

Türkiye'de franchise sektörü hızlı büyüyor. Ekonomist Dergisi'ne göre, 3.700’e yakın marka franchise sistemiyle faaliyet gösteriyor. Ülkede 50 binden fazla şube doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlıyor. Franchise sisteminin ticaret hacmi 55 milyar dolara ulaştı; 2025’te 60 milyar doları aşması bekleniyor.

Kimi ücretsiz veriyor, kimi 15 milyon TL istiyor! İşte Türkiye’de bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar - 1. Resim

FRANCHISE SİSTEMİ 55 MİLYAR DOLARLIK HACME ULAŞTI

Franchise markaları, yatırımcılara artık sadece isim hakkı değil; lokasyon seçimi, mimari danışmanlık, eğitim, pazarlama ve stok yönetimi gibi alanlarda da destek sunuyor. Küçük metrekareli kiosklar ve ilk yıl ücretsiz royalty gibi modeller, girişimcilerin başlangıç maliyetlerini düşürüyor.

Kimi ücretsiz veriyor, kimi 15 milyon TL istiyor! İşte Türkiye’de bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar - 2. Resim

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE MİKRO FRANCHISE FIRSATLARI

UFRAD Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, düşük maliyetli mikro franchise modellerinin özellikle kadın ve genç girişimciler için avantaj sunduğunu belirtti. Aydın'a göre, sağlıklı hayat, butik kahve, dijital eğitim gibi sektörlerde düşük sermayeyle iş kurmak mümkün hale geldi.

Kimi ücretsiz veriyor, kimi 15 milyon TL istiyor! İşte Türkiye’de bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar - 3. Resim

DARK KITCHEN VE NAIL BAR DÖNEMİ

Pandemi sonrası ortaya çıkan dark kitchen (yalnızca paket servise yönelik mutfaklar) konsepti, düşük maliyetle işletme kurmak isteyenlere fırsat sunuyor. Ayrıca nail bar (Tırnak bakım salonu), makyaj stüdyosu gibi küçük metrekareli güzellik hizmetleri de popüler hale geldi.

Kimi ücretsiz veriyor, kimi 15 milyon TL istiyor! İşte Türkiye’de bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar - 4. Resim

FRANCHISE GİRİŞİMCİLERİNİ BEKLEYEN ZORLUKLAR

Sektör büyüse de bazı zorluklar dikkat çekiyor:

  1. Yüksek enflasyon nedeniyle artan maliyetler ve finansmana erişim güçlükleri,
  2. Büyük şehirlerde yükselen kira giderleri,
  3. Nitelikli personel bulamama ve iş gücü sirkülasyonu,
  4. Kayıt dışı uygulamalar ve denetim eksiklikleri.

Kimi ücretsiz veriyor, kimi 15 milyon TL istiyor! İşte Türkiye’de bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar - 5. Resim

TÜRK MARKALARI YURT DIŞINDA DA GÜÇLÜ

Suudi Arabistan, BAE, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkeler, Türk franchise markalarının büyüme alanları arasında öne çıkıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika gibi pazarlarda ise rekabetin daha yoğun ve regülasyonların daha sıkı olması nedeniyle yerel iş ortaklarıyla çalışmak büyük önem taşıyor.

Kimi ücretsiz veriyor, kimi 15 milyon TL istiyor! İşte Türkiye’de bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar - 6. Resim

🔴TÜRKİYE'DE FRANCHISE-BAYİLİK VEREN 68 FİRMA VE ŞARTLARI

Ekonomist Dergisi'nin derlemesine göre, Türkiye genelinde 68 firma 2025 yılında franchise-bayilik şartlarını açıkladı.

Gıda, kahve, temizlik, kişisel bakım ve eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren markalar, girişimcilere düşük sermayeyle iş kurma imkânı sunuyor. Şartlar arasında isim hakkı bedeli, yatırım maliyeti ve işletme desteği gibi kriterler öne çıkıyor. Bazı markalar ise kadın girişimcilere özel avantajlar sağlıyor.

Franchise'lara özel düzenlenen kampanyalar ve destekler ise firmadan firmaya değişiyor. 

Kimi ücretsiz veriyor, kimi 15 milyon TL istiyor! İşte Türkiye’de bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar - 7. Resim

İşte Türkiye'de Franchise-bayilik veren 68 firma ve sunduğu şartlar...

Şirket AdıMevcut sayı2025'te Açılacak Şube Sayısı

Franchise
Giriş
Bedeli

Royalty Bedeli

Franchise
Verilmesi
Hedeflenen
Bölgeler

Tab Gıda845180-Yüzde 10-13 arasıTürkiye geneli
Bambi Yatak77077AlınmıyorAlınmıyorD.Bakır, Malatya, Hatay, Çanakkale, İstanbul
Domino's Türkiye6685050 bin dolar%12Türkiye geneli
Armis Yatak650150AlınmıyorAlınmıyorİstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Antalya
CarrefourSA561250AlınmıyorAlınmıyorTürkiye geneli
Çiğköftem490150249 bin TLAlınmıyorAntalya, İzmir, Bursa, Samsun, Ankara
Otorapor350501 milyon TL + KDV%9Diyarbakır, Sinop, Amasya, Burdur, Iğdır
Remax310721.5-2 milyon TL arasıYüzde 10İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana
Mado307143100 bin $ + KDVAlınmıyorOrdu, Hatay, Kütahya, Bartın, Kırklareli
Pasaport Pizza30065Bölgelere göre değişiyorAlınmıyorKaraman, Kırşehir, Ardahan, Sinop, Giresun
D&P Perfumum2705010 bin - 20 bin Euro arası değişiyorAlınmıyorİstanbul ağırlıklı, yaya trafiği yoğun olan AVM'ler
Doğtaş23720AlınmıyorAlınmıyorİstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir
Kelebek Mobilya21120AlınmıyorAlınmıyorİstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İzmir
Black Point16520AlınmıyorAlınmıyor300 bin üzeri nüfuslu iller
Coffy16110010 bin dolar%6İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm büyük iller
Bursa Kebap Evi150251 milyon TL + KDV3 ay %3 oranındaKaradeniz Bölgesi, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir
Özsüt1502030 bin $ + KDVAlınmıyorİstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya
Altın Emlak15025400-500 bin TL arasında25-35 bin TL arasındaBursa, İzmir, Ankara, G.Antep
Little Caesars Türkiye14030150 bin $ + KDV%6Türkiye geneli
Dark Point13520AlınmıyorAlınmıyor300 bin TL üzeri nüfuslu iller
Ramiz Köfte13010Lokasyona göre değişiyor%2Türkiye geneli
Simit Sarayı12630Lokasyona göre değişiyor%3İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya
Garenta1005AlınmıyorYüzde 14 (ciro komisyonlu)

Sivas, Van, Zonguldak,
Aksaray, Kütahya

Lova Yatak9820AlınmıyorAlınmıyor

İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya

Hot Döner9230300 bin TL + KDV%2Türkiye geneli
Pizza Lazza90905 milyon TL (anahtar teslim)%6İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya
Redstone85150300-500 bin TL arasındaKDV hariç Cironun %7'si + KDVİstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya
Coldwell Banker Türkiye & Kıbrıs7575750 bin - 1 milyon 350 bin TL arası%10İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir
Peynirci Baba7030Yatırıma göre değişiyorYatırıma göre değişiyorTrabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Balıkesir
Big Chefs685150 bin dolarCirodan %6Diyarbakır, Çanakkale, Van, Balıkesir, Aydın
Mavi683AlınmıyorMağazanın lokasyonuna göre bayili talep eden kişiden banka teminat mektubu ya da DBS limiti isteniyorİzmir (Aliağa-
Menderes), Osmaniye (Kadirli)
Gurme Mutfak6530AlınmıyorAlınmıyorTürkiye geneli
RS Servis65165-20 bin dolar arasıOnarım çeşitlerine göre değişiyorTekirdağ, Edirne, Kütahya, Rize, Iğdır
Century 21 Türkiye & Kıbrıs6565550 bin-1 milyon TL arası%9İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir
B-Fit605450 bin TL + KDV11 bin 250 TL + KDVAdana, Mersin, Kayseri, Konya, Samsun
Doyuyo5730500 bin TL + KDVAylık ciro üzerinden %3 ve yüzde 1,5 reklam katkı payıİstanbul, Ankara, Antalya, Eksişehir, Trabzon
RS Boyasız Onarım557300 bin TL%10Edirne, Muğla, Ordu, Mardin, Giresun
RS Oto Ekspertiz512810 bin dolar%12İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir
Era Real Estate Türkiye & Kıbrıs5050400 bin-750 bin TL arası%9İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir
Iceberry49311,5 milyon-5 milyon TL arası+KDV%3İzmir, Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, Bursa
Gönül Kahvesi47525 bin-60 bin euro arası%5Türkiye geneli
Korkmaz4210AlınmıyorAlınmıyorAntalya, Trabzon, Denizli, Muğla, Erzurum
Blak Coffee4119100 bin dolar (anahtar teslim)15 bin dolarBursa, Eskişehir, İzmir, Antalya, Muğla
Pidem35201 milyon TL + KDV %7Türkiye geneli
Hayal Kahvesi32680 bin dolar%5 ciro primiAnkara, Denizli, Trabzon, Bursa, Muğla
Çay Taze2920350 bin-750 bin TL arasıYüzde 5İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Ordu, Trabzon
Erciyes Börek2722,5 milyon TL-2 milyon 750 bin TL arası+KDVAlınmıyorAnkara ve çevre iller
Pastannecim2423-3,5 milyon TL arasıAlınmıyorAnkara ve çevre iller
Nacaroğlu Baklava2427 bin 500-12 bin 500 dolar + KDV Alınmıyorİzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya
Wafflecı Akın235200 bin TL + KDVAlınmıyorİstanbul, Ankara, Antalya, Eskişehir, Bursa
Carshine2223İlk 30 bayi ücretsiz. Sonrası için 10 bin dolarAlınmıyorSamsun, Mersin, G.Antep, Trabzon, Antalya
Zeynel208900 bin TLAlınmıyorİstanbul, Ankara
Neşve Next2015Hazirana kadar yok sonrasında 350 bin TL + KDV%4İstanbul, Bursa, G.Antep, Adana, Mersin
Bianca Stella Shop205AlınmıyorAlınmıyorBursa, Konya, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul
Otomerkezi157İlin ticaret potansiyeli, nüfusu, bayi adetine göre belirleniyorİlin ticaret potansiyeli, nüfusu, bayi adetine göre belirleniyorAnkara, Antalya, İzmir, Bursa, Samsun
Opal Lens1564 milyon-46 milyon TL arasıAlınmıyorAntalya, Samsun, Denizli, Manisa, Tekirdağ
Elite World Hotels156Projeye göre belirleniyorProjeye göre belirleniyorAnkara, Mersin, Adıyaman, Hatay, Trabzon
Dürümle1540Lokasyona göre değişiyor%7İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya
HD İskender11201 milyon TL + KDV%7Türkiye geneli
Flash Europa Lojistik9230 bin euro + KDV%6Konya, G.Antep, Denizli, Antalya, Eskişehir
Monkey Jungle87Minimum 2 milyon TL%4Türkiye geneli
Ariş Pırlanta73100-150 bin $AlınmıyorSamsun, Eskişehir, Adana, Konya, İzmir
Ecowetclean6345 bin eurodan başlıyorAlınmıyorAnkara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli
Dilim Börek612,5 milyon-2,7 milyon TL + KDVAlınmıyorİstanbul ve çevre iller
Parme Street Food6318 bin dolar + KDVAlınmıyorBursa, İzmir, Ankara, Antalya
Cafe Italiano5630 bin dolar%5İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya
Saloon Burger59515 milyon TL (Anahtar teslim)%8İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ
TTO Body Shop--30100 bin dolarYüzde 2-5 arasında değişiyorİstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana

 

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