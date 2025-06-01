Kimi ücretsiz veriyor, kimi 15 milyon TL istiyor! İşte Türkiye’de bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar
İş kurmak isteyenler için önemli bir kaynak hazırlandı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 68 firma, franchise ve bayilik şartlarını paylaştı. Giriş bedelinden royalty ücretine kadar birçok detayın yer aldığı listede, düşük maliyetle iş kurmak isteyenlere yönelik fırsatlar da dikkat çekiyor. İşte bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar...
Türkiye'de franchise sektörü hızlı büyüyor. Ekonomist Dergisi'ne göre, 3.700’e yakın marka franchise sistemiyle faaliyet gösteriyor. Ülkede 50 binden fazla şube doğrudan 300 bin kişiye istihdam sağlıyor. Franchise sisteminin ticaret hacmi 55 milyar dolara ulaştı; 2025’te 60 milyar doları aşması bekleniyor.
FRANCHISE SİSTEMİ 55 MİLYAR DOLARLIK HACME ULAŞTI
Franchise markaları, yatırımcılara artık sadece isim hakkı değil; lokasyon seçimi, mimari danışmanlık, eğitim, pazarlama ve stok yönetimi gibi alanlarda da destek sunuyor. Küçük metrekareli kiosklar ve ilk yıl ücretsiz royalty gibi modeller, girişimcilerin başlangıç maliyetlerini düşürüyor.
KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE MİKRO FRANCHISE FIRSATLARI
UFRAD Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, düşük maliyetli mikro franchise modellerinin özellikle kadın ve genç girişimciler için avantaj sunduğunu belirtti. Aydın'a göre, sağlıklı hayat, butik kahve, dijital eğitim gibi sektörlerde düşük sermayeyle iş kurmak mümkün hale geldi.
DARK KITCHEN VE NAIL BAR DÖNEMİ
Pandemi sonrası ortaya çıkan dark kitchen (yalnızca paket servise yönelik mutfaklar) konsepti, düşük maliyetle işletme kurmak isteyenlere fırsat sunuyor. Ayrıca nail bar (Tırnak bakım salonu), makyaj stüdyosu gibi küçük metrekareli güzellik hizmetleri de popüler hale geldi.
FRANCHISE GİRİŞİMCİLERİNİ BEKLEYEN ZORLUKLAR
Sektör büyüse de bazı zorluklar dikkat çekiyor:
- Yüksek enflasyon nedeniyle artan maliyetler ve finansmana erişim güçlükleri,
- Büyük şehirlerde yükselen kira giderleri,
- Nitelikli personel bulamama ve iş gücü sirkülasyonu,
- Kayıt dışı uygulamalar ve denetim eksiklikleri.
TÜRK MARKALARI YURT DIŞINDA DA GÜÇLÜ
Suudi Arabistan, BAE, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkeler, Türk franchise markalarının büyüme alanları arasında öne çıkıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika gibi pazarlarda ise rekabetin daha yoğun ve regülasyonların daha sıkı olması nedeniyle yerel iş ortaklarıyla çalışmak büyük önem taşıyor.
🔴TÜRKİYE'DE FRANCHISE-BAYİLİK VEREN 68 FİRMA VE ŞARTLARI
Ekonomist Dergisi'nin derlemesine göre, Türkiye genelinde 68 firma 2025 yılında franchise-bayilik şartlarını açıkladı.
Gıda, kahve, temizlik, kişisel bakım ve eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren markalar, girişimcilere düşük sermayeyle iş kurma imkânı sunuyor. Şartlar arasında isim hakkı bedeli, yatırım maliyeti ve işletme desteği gibi kriterler öne çıkıyor. Bazı markalar ise kadın girişimcilere özel avantajlar sağlıyor.
Franchise'lara özel düzenlenen kampanyalar ve destekler ise firmadan firmaya değişiyor.
İşte Türkiye'de Franchise-bayilik veren 68 firma ve sunduğu şartlar...
|Şirket Adı
|Mevcut sayı
|2025'te Açılacak Şube Sayısı
Franchise
|Royalty Bedeli
Franchise
|Tab Gıda
|845
|180
|-
|Yüzde 10-13 arası
|Türkiye geneli
|Bambi Yatak
|770
|77
|Alınmıyor
|Alınmıyor
|D.Bakır, Malatya, Hatay, Çanakkale, İstanbul
|Domino's Türkiye
|668
|50
|50 bin dolar
|%12
|Türkiye geneli
|Armis Yatak
|650
|150
|Alınmıyor
|Alınmıyor
|İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Antalya
|CarrefourSA
|561
|250
|Alınmıyor
|Alınmıyor
|Türkiye geneli
|Çiğköftem
|490
|150
|249 bin TL
|Alınmıyor
|Antalya, İzmir, Bursa, Samsun, Ankara
|Otorapor
|350
|50
|1 milyon TL + KDV
|%9
|Diyarbakır, Sinop, Amasya, Burdur, Iğdır
|Remax
|310
|72
|1.5-2 milyon TL arası
|Yüzde 10
|İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana
|Mado
|307
|143
|100 bin $ + KDV
|Alınmıyor
|Ordu, Hatay, Kütahya, Bartın, Kırklareli
|Pasaport Pizza
|300
|65
|Bölgelere göre değişiyor
|Alınmıyor
|Karaman, Kırşehir, Ardahan, Sinop, Giresun
|D&P Perfumum
|270
|50
|10 bin - 20 bin Euro arası değişiyor
|Alınmıyor
|İstanbul ağırlıklı, yaya trafiği yoğun olan AVM'ler
|Doğtaş
|237
|20
|Alınmıyor
|Alınmıyor
|İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir
|Kelebek Mobilya
|211
|20
|Alınmıyor
|Alınmıyor
|İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İzmir
|Black Point
|165
|20
|Alınmıyor
|Alınmıyor
|300 bin üzeri nüfuslu iller
|Coffy
|161
|100
|10 bin dolar
|%6
|İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm büyük iller
|Bursa Kebap Evi
|150
|25
|1 milyon TL + KDV
|3 ay %3 oranında
|Karadeniz Bölgesi, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir
|Özsüt
|150
|20
|30 bin $ + KDV
|Alınmıyor
|İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya
|Altın Emlak
|150
|25
|400-500 bin TL arasında
|25-35 bin TL arasında
|Bursa, İzmir, Ankara, G.Antep
|Little Caesars Türkiye
|140
|30
|150 bin $ + KDV
|%6
|Türkiye geneli
|Dark Point
|135
|20
|Alınmıyor
|Alınmıyor
|300 bin TL üzeri nüfuslu iller
|Ramiz Köfte
|130
|10
|Lokasyona göre değişiyor
|%2
|Türkiye geneli
|Simit Sarayı
|126
|30
|Lokasyona göre değişiyor
|%3
|İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya
|Garenta
|100
|5
|Alınmıyor
|Yüzde 14 (ciro komisyonlu)
Sivas, Van, Zonguldak,
|Lova Yatak
|98
|20
|Alınmıyor
|Alınmıyor
İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya
|Hot Döner
|92
|30
|300 bin TL + KDV
|%2
|Türkiye geneli
|Pizza Lazza
|90
|90
|5 milyon TL (anahtar teslim)
|%6
|İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya
|Redstone
|85
|150
|300-500 bin TL arasında
|KDV hariç Cironun %7'si + KDV
|İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya
|Coldwell Banker Türkiye & Kıbrıs
|75
|75
|750 bin - 1 milyon 350 bin TL arası
|%10
|İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir
|Peynirci Baba
|70
|30
|Yatırıma göre değişiyor
|Yatırıma göre değişiyor
|Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Balıkesir
|Big Chefs
|68
|5
|150 bin dolar
|Cirodan %6
|Diyarbakır, Çanakkale, Van, Balıkesir, Aydın
|Mavi
|68
|3
|Alınmıyor
|Mağazanın lokasyonuna göre bayili talep eden kişiden banka teminat mektubu ya da DBS limiti isteniyor
|İzmir (Aliağa-
Menderes), Osmaniye (Kadirli)
|Gurme Mutfak
|65
|30
|Alınmıyor
|Alınmıyor
|Türkiye geneli
|RS Servis
|65
|16
|5-20 bin dolar arası
|Onarım çeşitlerine göre değişiyor
|Tekirdağ, Edirne, Kütahya, Rize, Iğdır
|Century 21 Türkiye & Kıbrıs
|65
|65
|550 bin-1 milyon TL arası
|%9
|İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir
|B-Fit
|60
|5
|450 bin TL + KDV
|11 bin 250 TL + KDV
|Adana, Mersin, Kayseri, Konya, Samsun
|Doyuyo
|57
|30
|500 bin TL + KDV
|Aylık ciro üzerinden %3 ve yüzde 1,5 reklam katkı payı
|İstanbul, Ankara, Antalya, Eksişehir, Trabzon
|RS Boyasız Onarım
|55
|7
|300 bin TL
|%10
|Edirne, Muğla, Ordu, Mardin, Giresun
|RS Oto Ekspertiz
|51
|28
|10 bin dolar
|%12
|İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir
|Era Real Estate Türkiye & Kıbrıs
|50
|50
|400 bin-750 bin TL arası
|%9
|İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir
|Iceberry
|49
|31
|1,5 milyon-5 milyon TL arası+KDV
|%3
|İzmir, Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, Bursa
|Gönül Kahvesi
|47
|5
|25 bin-60 bin euro arası
|%5
|Türkiye geneli
|Korkmaz
|42
|10
|Alınmıyor
|Alınmıyor
|Antalya, Trabzon, Denizli, Muğla, Erzurum
|Blak Coffee
|41
|19
|100 bin dolar (anahtar teslim)
|15 bin dolar
|Bursa, Eskişehir, İzmir, Antalya, Muğla
|Pidem
|35
|20
|1 milyon TL + KDV
|%7
|Türkiye geneli
|Hayal Kahvesi
|32
|6
|80 bin dolar
|%5 ciro primi
|Ankara, Denizli, Trabzon, Bursa, Muğla
|Çay Taze
|29
|20
|350 bin-750 bin TL arası
|Yüzde 5
|İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Ordu, Trabzon
|Erciyes Börek
|27
|2
|2,5 milyon TL-2 milyon 750 bin TL arası+KDV
|Alınmıyor
|Ankara ve çevre iller
|Pastannecim
|24
|2
|3-3,5 milyon TL arası
|Alınmıyor
|Ankara ve çevre iller
|Nacaroğlu Baklava
|24
|2
|7 bin 500-12 bin 500 dolar + KDV
|Alınmıyor
|İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya
|Wafflecı Akın
|23
|5
|200 bin TL + KDV
|Alınmıyor
|İstanbul, Ankara, Antalya, Eskişehir, Bursa
|Carshine
|22
|23
|İlk 30 bayi ücretsiz. Sonrası için 10 bin dolar
|Alınmıyor
|Samsun, Mersin, G.Antep, Trabzon, Antalya
|Zeynel
|20
|8
|900 bin TL
|Alınmıyor
|İstanbul, Ankara
|Neşve Next
|20
|15
|Hazirana kadar yok sonrasında 350 bin TL + KDV
|%4
|İstanbul, Bursa, G.Antep, Adana, Mersin
|Bianca Stella Shop
|20
|5
|Alınmıyor
|Alınmıyor
|Bursa, Konya, Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul
|Otomerkezi
|15
|7
|İlin ticaret potansiyeli, nüfusu, bayi adetine göre belirleniyor
|İlin ticaret potansiyeli, nüfusu, bayi adetine göre belirleniyor
|Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Samsun
|Opal Lens
|15
|6
|4 milyon-46 milyon TL arası
|Alınmıyor
|Antalya, Samsun, Denizli, Manisa, Tekirdağ
|Elite World Hotels
|15
|6
|Projeye göre belirleniyor
|Projeye göre belirleniyor
|Ankara, Mersin, Adıyaman, Hatay, Trabzon
|Dürümle
|15
|40
|Lokasyona göre değişiyor
|%7
|İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya
|HD İskender
|11
|20
|1 milyon TL + KDV
|%7
|Türkiye geneli
|Flash Europa Lojistik
|9
|2
|30 bin euro + KDV
|%6
|Konya, G.Antep, Denizli, Antalya, Eskişehir
|Monkey Jungle
|8
|7
|Minimum 2 milyon TL
|%4
|Türkiye geneli
|Ariş Pırlanta
|7
|3
|100-150 bin $
|Alınmıyor
|Samsun, Eskişehir, Adana, Konya, İzmir
|Ecowetclean
|6
|3
|45 bin eurodan başlıyor
|Alınmıyor
|Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli
|Dilim Börek
|6
|1
|2,5 milyon-2,7 milyon TL + KDV
|Alınmıyor
|İstanbul ve çevre iller
|Parme Street Food
|6
|3
|18 bin dolar + KDV
|Alınmıyor
|Bursa, İzmir, Ankara, Antalya
|Cafe Italiano
|5
|6
|30 bin dolar
|%5
|İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya
|Saloon Burger
|5
|95
|15 milyon TL (Anahtar teslim)
|%8
|İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ
|TTO Body Shop
|--
|30
|100 bin dolar
|Yüzde 2-5 arasında değişiyor
|İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana