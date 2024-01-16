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    KKTC’ye gemi trafik gözetleme istasyonu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye, Doğu Akdeniz’deki gemi trafiğini yakın takibe alacak, gelen bilgiler anında merkeze aktarılıp değerlendirilecek.

    KKTC’ye gemi trafik gözetleme istasyonu
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kurulacak ‘Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’nin (GTHS) Bakanlık yatırım programına dahil edildiğini belirterek, “GTHS, Mavi Vatan’ımızda çıkarlarımızın korunması, KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz trafiğinin izlenebilmesi amacıyla kurulacak” dedi. Söz konusu sistemin kurulmasıyla Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de etkinliğinin artırılacağını ve bölgedeki gemi hareketlerinin tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılacağını ifade eden Uraloğlu “KKTC’nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması hedefleniyor” diye konuştu.

    2 SENE İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

    KKTC’de bir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi-GTHM (Gazi Magosa) ile üç Trafik Gözetleme İstasyonundan-TGİ (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) oluşan KKTC GTHS için HAVELSAN ile sözleşme imzalanacak. Projenin iki sene içinde tamamlanması planlanırken, GTHS Merkeziyle ilgili ihale sürecinde sona gelindi. Sistemin ana bileşeni olan TGİ’lerde gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için; radar iz verileri, telsiz iletişimi, radyo yön bulucu sistem verileri, meteoroloji verileri, otomatik tanımlama sistemi verileri, alarm verileri ile ses ve görüntü bilgileri kaydedilerek, GTHM’ye gönderilecek. İstasyonda gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi, düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliğiyle mücadeleye destek olmak, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemler gerçekleştirilecek.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TürkiyeKıbrıs
    Haberler > Ekonomi > KKTC’ye gemi trafik gözetleme istasyonu
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